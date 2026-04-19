Orinan en la calle y agreden a dos policías de madrugada en Salamanca

Agentes de la Policía Local de Salamanca durante una intervención en imagen de archivo. Luis Cotobal

Dos agentes de la Policía Local de Salamanca han resultado heridos durante una intervención que se ha producido en la madrugada de este domingo en la plaza de Monterrey tras acercarse a identificar a dos personas que estaban orinando en la vía pública, como han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 7:00 horas en la vía anteriormente citada. La actuación policial se produjo porque estas dos personas estaban violando la ordenanza municipal de limpieza.

Tras la agresión a los dos agentes, estas dos personas fueron detenidas y se enfrentan ahora a una multa por orinar en la calle, que ha aumentado de 300 a 500 euros tras la última actualización de la ordenanza. La decisión será de la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca.

Y ambas personas han sido detenidas por un presunto delito de agresión, como informan las mismas fuentes.