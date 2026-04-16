Misión turística en el Mediterráneo: Salamanca busca seducir a casi 200 agencias de viajes de Murcia y Valencia

Imagen de Salamanca desde las inmediaciones del Puente Romano con la catedral de fondo. David Arranz. ICAL.

Salamanca busca seducir a los viajeros del Levante y Murcia para seguir creciendo como destino de referencia.

Durante esta semana, la ciudad participa en unas jornadas profesionales en Valencia y Murcia para mostrar sus novedades turísticas a casi 200 agencias de viajes y turoperadores, con el objetivo de atraer a más visitantes en puentes y vacaciones.

La concejalía de Turismo de Salamanca mantiene reuniones directas con los profesionales del sector los días 15 y 16 de abril.

En estos encuentros, además de escuchar qué buscan los clientes actuales, se están promocionando atractivos renovados como la ruta de los miradores, la ampliación de la experiencia en las torres de la Catedral (Ieronimus) y las nuevas programaciones culturales de la ciudad.

Tanto la Comunidad Valenciana como Murcia son mercados clave para la capital charra, especialmente para el turismo familiar y de grupos.

Los datos del año pasado respaldan este interés, con cerca de 7.000 visitantes valencianos y más de un millar de murcianos que eligieron Salamanca para sus días de descanso.

Salamanca refuerza su presencia en una de las zonas con mayor potencial emisor de turistas del país.