Carbayo llama a la movilización en Salamanca el próximo 10 de mayo ante el ninguneo ferroviario del Gobierno

Carbayo convoca a Salamanca a la calle el 10 de mayo tras la reunión de la Plataforma en defensa del Ferrocarril

Salamanca dice basta al ninguneo sistemático del Gobierno de España en materia ferroviaria.

El alcalde, Carlos García Carbayo, arropado por una unidad sin fisuras de la sociedad civil, académica y económica, ha anunciado este mediodía una gran movilización ciudadana para el próximo domingo 10 de mayo a las doce de la mañana en la Plaza Mayor.

El objetivo es exigir el fin de una situación que el regidor ha calificado de insostenible e inaceptable, señalando que el aislamiento ferroviario supone un daño evidente al desarrollo de la provincia en un momento en el que Salamanca crece en empresas y congresos pero se ve frenada por la falta de trenes.

La reunión de la plataforma institucional ha servido para certificar el hartazgo de una ciudad que se siente maltratada por el Ministerio de Transportes.

Carbayo ha comparecido junto a una representación de máximo nivel que incluye a la Junta de Castilla y León, la Diputación, los rectores de la Universidad de Salamanca y la Pontificia, así como los presidentes de la Cámara de Comercio, patronales y sindicatos.

El detonante final ha sido la supresión del tren directo a Barcelona consumada el pasado 7 de abril, una decisión que obliga a realizar transbordos en Zaragoza y que ha incrementado en tres horas los viajes hacia el norte de España.

El alcalde ha recordado que el Ejecutivo central mantiene bloqueada la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid y no ofrece datos sobre el estudio de viabilidad del Tren Vía de la Plata, cuyo plazo máximo ya ha expirado.

Además, ha denunciado que la electrificación de la vía hacia la frontera portuguesa debería haber finalizado en 2020.

Ante este silencio administrativo, la plataforma ha acordado una hoja de ruta agresiva que incluye el envío diario de cartas al presidente del Gobierno y al ministro Óscar Puente, además de elevar las quejas a las autoridades europeas para denunciar el aislamiento de Salamanca en el Corredor Atlántico.

Durante la comparecencia, Carbayo ha advertido de que no se aceptará ser menos que otros territorios y ha hecho un llamamiento a toda la sociedad salmantina para llenar la Plaza Mayor como ya se hizo hace dos años.

El regidor ha insistido en que la movilización es la única vía para que se escuchen unas demandas que afectan a la movilidad y a la seguridad de los ciudadanos, especialmente ante el mal estado de las autovías y la amenaza de suprimir paradas de autobús en la provincia.

Si la protesta del 10 de mayo no surte efecto, la plataforma ya baraja medidas de presión mayores ante las sedes de Renfe y Adif.