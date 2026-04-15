Sofocado por los bomberos un incendio en una vivienda de Salamanca originado por una manta eléctrica

Susto de madrugada en el Paseo de la Estación de Salamanca. Poco antes de las 4:30h. de la madrugada de este miércoles cuando lo que parecía una noche tranquila se convirtió en un calvario para una vecina de la zona de unos 80 años.

El origen del problema: una manta eléctrica que, al parecer, comenzó a arder y llenó rápidamente la vivienda de una densa y peligrosa humareda.

La alerta movilizó de inmediato a los Bomberos de Salamanca, a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el inmueble tras recibir varias llamadas de socorro.

Al llegar, los agentes y efectivos de extinción se encontraron con las estancias invadidas por el humo, lo que les llevó a pedir asistencia sanitaria urgente de forma preventiva ante el riesgo para los residentes.

Desde el centro de emergencias de Sacyl se envió una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios atendieron en la misma calle a la ocupante de la vivienda, una mujer de unos 80 años que presentaba síntomas por inhalación de humo.

Todo quedó en un gran susto gracias a que los bomberos lograron controlar las llamas con rapidez, evitando que el fuego se extendiera por el resto del edificio y permitiendo que la mujer fuera asistida sin necesidad de mayores complicaciones.