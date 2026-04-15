Moción de censura en El Cerro (Salamanca): el PSOE y un concejal del PP se unen contra la alcaldesa

El Ayuntamiento de El Cerro (Salamanca) se prepara para un cambio de rumbo inminente. El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción de censura contra la actual alcaldesa, María Rosa Frades (PP), tras calificar la situación del gobierno local como "insostenible".

La iniciativa no solo cuenta con el apoyo del PSOE, sino que está avalada por un concejal del propio equipo de gobierno de la alcaldesa, lo que garantiza la mayoría necesaria para que prospere.

Los motivos que han llevado a este paso legal se centran en lo que los firmantes consideran una "dejación de funciones".

Denuncian que la gestión actual no cubre las necesidades del municipio, señalando deficiencias en los servicios públicos, el abandono de infraestructuras y, especialmente, la pérdida de subvenciones que habrían ayudado a mejorar la vida en El Cerro y Valdelamantanza.

Según los socialistas, el municipio está perdiendo oportunidades de futuro por una labor administrativa insuficiente.

El compromiso de este movimiento, según afirman, es "con el bienestar del municipio y las personas que viven en él y la búsqueda de una buena gestión que garantice estos objetivos".

Para ello, proponen recuperar como alcalde a Juan Carlos Garavís, quien ya ocupó el cargo en la pasada legislatura.

Los concejales insisten en que no se trata de una cuestión personal, sino de un compromiso con el bienestar de los vecinos para reactivar proyectos y fortalecer la unión entre los dos núcleos de población.

Con este cambio, el nuevo equipo de gobierno busca una administración "más cercana y eficiente", centrada en rescatar las ayudas públicas y poner en funcionamiento las dotaciones municipales que, aseguran, ahora están infrautilizadas.