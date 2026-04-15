Las lecciones de Gemma Mengual en el Salamanca Tech Summit 2026: "El talento sin trabajo dura muy poco"

La doble medallista olímpica Gemma Mengual ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada en el Salamanca Tech Summit 2026.

En una charla inspiradora sobre el liderazgo y la superación, la deportista ha trazado un paralelismo entre la alta competición y el mundo empresarial, dejando claro que el éxito no depende solo de las capacidades innatas.

"He conocido deportistas con muchísimo talento que no han sabido gestionar la presión; el talento sin trabajo y constancia dura muy poco", ha afirmado.

Durante su intervención, Mengual ha compartido su experiencia sobre cómo reconducir la vida tras el éxito mediático y profesional.

Tras su retirada, la nadadora ha volcado su energía en su faceta como empresaria al frente de una agencia de representación de deportistas, con la que busca ayudar a otros a gestionar su carrera más allá del rendimiento físico.

Según ha explicado, los valores del deporte son perfectamente trasladables a cualquier sector: la disciplina, la resiliencia y, sobre todo, la capacidad de visualizar objetivos reales para que el camino hacia ellos sea más sencillo.

La exnadadora también ha puesto el foco en la importancia del trabajo en equipo, señalando que en cualquier organización todas las piezas son fundamentales. "Cada integrante tiene un talento diferente, pero es la suma de todos lo que permite alcanzar el objetivo", ha subrayado.

Además, ha destacado la importancia de que los líderes sepan acompañar a sus compañeros en los momentos bajos: “En un equipo hay que aceptar que no todos los días se está al cien por cien; hay que saber tolerar y acompañar al otro para que dé su mejor versión”.

En su primera visita a la ciudad, Mengual se ha mostrado sorprendida por el ambiente del congreso y el potencial local, asegurando que se respira mucho talento y ganas de trabajar.

Su mensaje final para los asistentes al Salamanca Tech Summit 2026 ha sido una invitación a mantener la curiosidad y la pasión en cada etapa de la vida: "Hay que ponerse pequeños retos y aprender de cada oportunidad que te surge, porque al final seguimos siendo quienes somos por los valores que aplicamos cada día".