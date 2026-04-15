La Escuela de Tauromaquia, contra las cuerdas: el PSOE alerta de su cierre definitivo tras las denuncias por acoso sexual

La Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca se encuentra en el punto de mira de muchos en este momento.

El Grupo Socialista ha denunciado hoy en rueda de prensa que la institución provincial mantiene el centro en una situación de "alegalidad" que impide su apertura, a pesar de que el curso debería haber comenzado el pasado mes de noviembre.

Según los diputados Fernando Rubio y Míryam Tobal, la falta de gestión ha dejado en la incertidumbre a decenas de alumnos, familias y profesionales del sector ganadero.

Desde el PSOE señalan que el origen de esta paralización se encuentra en las graves denuncias por acoso sexual y escolar a una menor, un asunto que el equipo de gobierno del Partido Popular habría intentado "ocultar".

A esta situación se suma, a juicio de los socialistas, la inexistencia de documentos fundamentales para cualquier centro educativo: la escuela carece de licencia de actividad, no tiene un reglamento de régimen interno, ni un plan de estudios aprobado, ni el protocolo antiacoso que los socialistas vienen reclamando desde el pasado verano.

La diputada Míryam Tobal ha recordado que, cuando solicitaron estas medidas de protección para los alumnos, la respuesta del equipo de gobierno fue acusarles de querer poner "palos en las ruedas".

Sin embargo, la realidad actual es que instalaciones prometidas, como la plaza de toros de Alba de Tormes o la finca de Castro Enríquez, no pueden utilizarse para la actividad de la Escuela por falta de autorizaciones legales.

Los socialistas han calificado la gestión del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y del diputado delegado, Jesús María Ortiz, como una "dejación de funciones" que está hundiendo el prestigio de una escuela referente en la provincia.

Ante la falta de soluciones y el silencio institucional, el portavoz socialista ha lamentado que el cierre, que ya dura meses, pueda llegar a ser definitivo.