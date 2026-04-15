"Adentro todos los moros y negros": pintadas en la sede del PSOE en Salamanca contra la regularización de inmigrantes

La sede del PSOE de Salamanca, ubicada en la Cuesta de San Blas, ha amanecido este miércoles con una pintada de grandes dimensiones en su fachada en la que se puede leer, en letras negras, el mensaje: “Adentro todos los moros y negros”.

Este acto vandálico se produce como una reacción a la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España que ha entrado hoy en vigor.

Fuentes socialistas han denunciado a primera hora de la mañana que la Casa del Pueblo fue atacada durante la noche por grupos a los que han calificado de “fascistas”, advirtiendo de que estas actitudes no representan a una provincia que se define como abierta y respetuosa.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado dolido con la pintada. “Condeno enérgicamente la vandalización sufrida. Dice mucho de quien las ha realizado. Pero aprovecho para aclarar: en el PSOE, como en España, tiene cabida todo el mundo sin distinción de raza o credo. Los que no tienen cabida son los fascistas”.

Así ha amanecido hoy la sede del PSOE de Salamanca.



Los fascistas que han hecho esto no representan a nadie en una provincia abierta y respetuosa.



Ellos quieren una España en la que sobra todo el mundo, nosotros queremos una España para todos y para todas. pic.twitter.com/sDSW2kD9WD — David Serrada (@dvserrada) April 15, 2026

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha condenado firmemente los hechos asegurando que, mientras estos sectores apuestan por una España en la que sobra todo el mundo, su formación defiende un país inclusivo para todos y todas.

En la misma línea se ha manifestado el secretario de Organización, Mario Cavero, quien ha señalado que la intolerancia, la incivilidad y el racismo son incompatibles con una sociedad democrática.

Cavero ha recordado además que la pluralidad y la convivencia son valores fundamentales, lamentando que este sea ya el segundo ataque que sufre la sede tras el registrado anteriormente en noviembre de 2023.