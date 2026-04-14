Salamanca blinda el futuro del Tormes con un proyecto de mejora forestal y ética

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en la presentación del proyecto ‘Raíles Verdes’. David Arranz. ICAL.

El Ayuntamiento de Salamanca ha movido ficha este martes para que el tramo urbano del Tormes recupere su mejor versión.

Lejos de ser un contrato administrativo más, este proyecto de mejora forestal tiene un marcado carácter humano: solo podrán ejecutarlo empresas que trabajan por la inclusión social.

A partir de julio, y durante dos años, veremos a cuadrillas trabajando en ambas márgenes para retirar ramas secas y cuidar la salud de los árboles, garantizando que el río siga siendo un lugar lleno de vida.

Es una apuesta por la "infraestructura verde" que cuenta con todos los permisos ambientales y el impulso de los fondos FEDER, demostrando que cuidar el medio ambiente también es una forma de cuidar de los ciudadanos.

Más allá de la limpieza, el proyecto busca diversificar los hábitats para la fauna local y consolidar auténticos corredores ecológicos que funcionen como sumideros de dióxido de carbono para mitigar los efectos del cambio climático en el entorno urbano.

La planificación técnica incluye labores selvícolas minuciosas como la entresaca de ejemplares dominantes para permitir el desarrollo de especies autóctonas de gran valor, como el fresno y el aliso.

También se contempla la regulación de la vegetación para evitar que el exceso de maleza obstruya el paso del agua, lo que resulta fundamental para prevenir problemas ante posibles crecidas del río cerca de infraestructuras críticas como los puentes.

Todo ello se realizará respetando escrupulosamente los ciclos de nidificación y cría de las aves y el ciclo vegetativo de la flora del ecosistema fluvial.

Esta actuación es una de las patas fundamentales de Raíles Verdes, un plan global dotado con 2,8 millones de euros que pretende renaturalizar el antiguo trazado ferroviario de la Ruta de la Plata.

El Ayuntamiento busca convertir zonas históricamente degradadas o abandonadas en una vía verde que conecte la ciudad a través de bosques urbanos, huertos ecológicos y una ribera del Tormes cuidada.