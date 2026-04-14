El Ayuntamiento de Salamanca destina sus 3,8 millones de superávit en 2025 a nuevos proyectos: los más destacados

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado un nuevo impulso a su esfuerzo inversor en la ciudad. Todo con una inyección de 3.878.959 euros que proceden del superávit con el que el Consistorio cerró el ejercicio de 2025.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado el alto grado de ejecución del presupuesto ya que el pasado año se ejecutó un gasto cercano a los 221,1 millones de euros, 26,6 millones más que los ejecutados en 2024.

Renovación de redes

García Carbayo ha señalado que en materia de Medio Ambiente se dedicarán 680.000 euros a la renovación de redes de abastecimiento de agua, para seguir sustituyendo las viejas tuberías de fibrocemento y evitar los tan molestos reventones.

Se va a acometer la renovación de redes en ocho calles de Pizarrales (240.000 euros) y en diez calles del barrio del Bretón (440.000 euros).

“Con estos proyectos y con todavía un año por delante, vamos a batir el récord histórico de renovación de redes en un solo mandato con intervenciones en más de un centenar de calles y con casi veinte kilómetros renovados en total”, ha señalado el primer edil.

También desde el área de Medio Ambiente está prevista una actuación de renaturalización y mejora de la plaza de Castrotorafe, en el barrio de Capuchinos (195.000 euros).

Movilidad, accesibilidad y aparcamientos

En los capítulos de movilidad y accesibilidad se van a emplear 269.334 euros del superávit. Para la urbanización de la primera fase de la calle Primera de La Aldehuela, serán 120.714 euros.

Para el nuevo trazado del carril bici del parque de Ciudad Rodrigo de Puente Ladrillo, después de acordar con los vecinos una nueva ubicación del mismo, 81.858 euros. Y para la renovación de la acera peatonal del puente de la Universidad, que registraba acumulaciones de agua cuando llovía, 66.772 euros.

A la mejora y ampliación de los aparcamientos disuasorios se destinarán 300.000 euros. Está prevista la ampliación del aparcamiento de Las Bernardas en algo más de un centenar de plazas para compensar la pérdida por la construcción el centro de salud de Prosperidad (250.000 euros).

Además, se ganarán otras 32 nuevas plazas en la reordenación del tráfico que se efectuará en la calle Arias Pinel en su tramo entre Abraham Zacut y Lucio Marineo, donde se dejará un único sentido (el del bus urbano), se mantendrán los aparcamientos en línea de la derecha y se añadirán en batería a la izquierda.

Asimismo, se acondicionará el aparcamiento de la calle Filipinas situado junto al IES Venancio Blanco dotado de 110 plazas (50.000 euros). En este último caso se pavimentarán los viales de acceso y las plazas quedarán en zahorra con un aspecto muy similar al del aparcamiento disuasorio de El Zurguén.

Instalaciones deportivas

En el apartado de instalaciones deportivas donde se han invertido más de 21 millones de euros entre 2019 y 2025, se sigue avanzando con inversiones por importe de 614.338 euros. Son las siguientes: la sustitución de la cubierta del pabellón Lazarillo de Tormes (350.000 euros); la creación de pistas polideportivas para entrenamiento con césped y luz artificial en el polideportivo Rosa Colorado (150.000 euros); y la construcción de una grada para el campo de rugby de La Aldehuela (40.000 euros) con un aforo de 250 personas y que permitirá que se puedan celebrar competiciones nacionales.

Asimismo, se completará el proyecto del vial del estadio Reina Sofía con la acometida eléctrica y la instalación de una puerta (74.338 euros). Esta actuación se realizará en paralelo a la que se está acometiendo y estará totalmente concluida para el comienzo de la próxima temporada de Unionistas y Monterrey.

Seguridad vial

Para reforzar la seguridad en las calles de Salamanca se van a emplear 292.317 euros del superávit municipal. De ellos, 258.437 euros serán para seguridad vial.

Se instalarán balizas en 60 ubicaciones para el refuerzo de los semáforos para vehículos (113.379 euros). Este sistema es similar al que se ha implantado en el paseo del Desengaño antes de acceder al puente Sánchez Fabrés y que avisa con antelación al conductor de qué color está el semáforo mediante señales luminosas.

Y también se implantarán otros 20 radares pedagógicos (146.414 euros) que son aquellos que informan al conductor de a qué velocidad está circulando. Son radares didácticos y no

Finalmente, para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento está prevista la adquisición de un robot de primera intervención (33.880 euros). Se trata de un dispositivo que podría actuar de forma autónoma al incorporarse una manguera, a través de una cámara térmica.

Servicios públicos municipales

Para la mejora de la prestación de los servicios públicos municipales se va a incluir una partida de 1.126.614 euros, que incluirá las siguientes actuaciones: completar la modernización del Centro de Mayores Juan de la Fuente (133.648 euros); nueva climatización de la iglesia vieja de Pizarrales (45.000 euros); sustitución de la caldera del centro municipal de Vistahermosa (45.000 euros); y mejoras en el edificio de la Casa Consistorial, 902.966 euros.

Urbanismo

Desde el área de Urbanismo se va a acometer la reparación del muro donde está ubicada la noria de sangre del Cerro de San Vicente, que se derrumbó a consecuencia de las lluvias el pasado mes de febrero. Está prevista una inversión de 100.000 euros.

También se intervendrá en el recinto ferial de La Aldehuela por valor de 300.000 euros para ir amoldando este espacio a las exigencias que tiene la celebración de conciertos.