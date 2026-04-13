Salamanca abre sus puertas a la nueva élite del Ejército del Aire: "Confiamos en ustedes, son unos salmantinos más"

Reconocimiento como 'Huespedes Distinguidos' de Salamanca a la 77ª promoción de la Academia General del Aire y a la 34ª promoción de la Academia Básica del Aire.

Salamanca ha vuelto a demostrar este lunes que su vínculo con el Ejército del Aire es mucho más que una cuestión de proximidad geográfica; es una herencia compartida.

En un Salón de Recepciones especialmente concurrido, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado Huéspedes Distinguidos de la ciudad a los 76 alumnos que integran la 77ª promoción de la Academia General del Aire y la 34ª de la Academia Básica del Aire.

Un acto que, según reconoció el propio regidor, ha batido récords de asistencia de alumnos de la academia este año: "Me satisface ver más personas que nunca en este acto".

Durante su discurso, Carbayo ha querido enviar un mensaje de confianza absoluta en los nuevos oficiales y suboficiales que han culminado su formación en la Base Aérea de Matacán.

"Confiamos en ustedes", ha subrayado con contundencia, animando a los militares a seguir trabajando por el interés general de España y a aprovechar cada segundo de su instrucción en tierras charras: "Hay que exprimir a los mejores formadores hasta el final".

El alcalde ha sido especialmente cercano al referirse a la integración de los alumnos en la vida diaria de la capital.

Fotografía con la distinción en el Ayuntamiento de Salamanca.

"Que sepan que les consideramos unos salmantinos más", ha afirmado, asegurando que en el Ayuntamiento de Salamanca "siempre encontrarán un aliado fiel".

Para el primer edil, la base aérea no solo es un centro de formación de élite, sino que es, por derecho propio, marca Salamanca por su excelencia, su profesionalidad y su compromiso inquebrantable con la nación.

Por su parte, el coronel jefe de la Base Aérea de Matacán y director del Grupo de Escuelas, JoséIgnacio Ruiz de Eguilaz Martín, ha tomado la palabra para agradecer este reconocimiento institucional hacia sus alumnos.

Detalle de los alumnos y académicos de la 77ª promoción de la Academia General del Aire y a la 34ª promoción de la Academia Básica del Aire al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Visiblemente satisfecho por el trato recibido por la ciudad, el coronel ha señalado que esta distinción "será algo que llevarán siempre con orgullo" y ha querido agradecer personalmente al alcalde un "detalle tan bonito" que refuerza la moral de las nuevas promociones.

El acto ha concluido con los mejores deseos de Carbayo para el futuro de los 26 alféreces y 50 sargentos alumnos, a quienes ha augurado un desarrollo brillante de su carrera.

"Están bien preparados y van a desarrollar bien su formación. Que tengan mucho éxito en su vida profesional y en su vida personal, y sigan sirviendo a España", ha finalizado el regidor, sellando una jornada en la que Salamanca ha vuelto a presumir de su alma militar.