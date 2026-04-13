María Salgado, la investigadora salmantina que está detrás del estudio que confirma diez casos de curación del VIH

La científica salmantina María Salgado se sitúa en la primera línea de la investigación internacional sobre el VIH.

La investigadora, originaria de Salamanca, forma parte del equipo que ha documentado uno de los últimos avances más relevantes en la lucha contra el virus: la confirmación de diez casos de curación en el mundo.

El estudio, liderado por el Hospital Universitario de Oslo y con participación estatal del centro IrsiCaixa —impulsado por la Fundación ‘la Caixa’ y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña—, ha sido publicado en la revista Nature Microbiology y analiza los casos conocidos de remisión del VIH tras trasplantes de células madre.

Lo que en 2009 parecía un hecho aislado con Timothy Ray Brown, el conocido “Paciente de Berlín”, ha dejado de ser una excepción. Hoy, diez personas han logrado eliminar el virus tras someterse a un trasplante de células madre para tratar cánceres hematológicos.

El caso más reciente es el denominado “paciente de Oslo”, un hombre de 62 años con VIH y un cáncer del sistema inmunitario. Tras recibir un trasplante de células madre —procedentes de su propio hermano, portador de la mutación genética CCR5Δ32—, el paciente ha logrado eliminar cualquier rastro detectable del virus.

En este avance ha tenido un papel destacado la investigadora salmantina María Salgado, que subraya la relevancia del hallazgo: “Este paciente se ha convertido en el primer caso de curación con un trasplante procedente de un hermano y uno de los de mayor edad entre los descritos”.

Dos años después del trasplante, y siempre bajo supervisión médica, el paciente interrumpió el tratamiento antirretroviral. Cuatro años más tarde, continúa sin rastro del virus en su organismo, ni siquiera en reservorios clave como el intestino, según recoge Ical.

El trabajo también refuerza la importancia de la mutación genética CCR5Δ32, que impide que el VIH entre en las células. Cuando el donante presenta dos copias de esta mutación, las probabilidades de éxito aumentan considerablemente, aunque no es el único factor implicado.

Según explica Javier Martínez-Picado, coordinador del consorcio internacional IciStem 2.0, estos avances son fruto de años de investigación: “Que hoy haya diez pacientes en remisión no es casualidad, es el resultado de más de una década de trabajo internacional”.

A pesar de estos resultados, los expertos advierten de que el trasplante de células madre es un procedimiento de alto riesgo y no aplicable a la mayoría de personas con VIH, que actualmente cuentan con tratamientos eficaces y seguros.

Por ello, el futuro de la investigación pasa por desarrollar alternativas menos invasivas. Entre ellas, destacan las terapias con células CAR-T o las estrategias de modificación genética del CCR5, líneas en las que también trabaja el equipo de Salgado.

Aunque aún en fases iniciales, estos enfoques abren la puerta a tratamientos más accesibles. Mientras tanto, los diez casos documentados ya han cambiado el paradigma científico, lo que hace apenas 15 años parecía imposible, hoy es una realidad demostrada, y es que el VIH puede curarse.