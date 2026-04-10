El bebé de 4 meses de Salamanca que salvó la vida gracias al trabajo del Clínico y el Hospital 12 de octubre

Imágenes de la intervención, a cargo del equipo del doctor Lorenzo Boni, cirujano cardiaco pediátrico del Hospital 12 de Octubre. Hospital 12 de Octubre.

Hay momentos en la vida en los que el tiempo se mide en suspiros, y eso fue exactamente lo que sintieron los padres de un pequeño de apenas cuatro meses en el Hospital Universitario de Salamanca.

Sus pulmones y su corazón estaban exhaustos, hasta el punto de que ni siquiera las máquinas de respiración más potentes lograban que el bebé siguiera luchando.

Los médicos salmantinos de pediatría cardíaca tomaron la decisión de pedir ayuda al Hospital 12 de Octubre de Madrid y así activar el programa 'Ecmo', un auténtico salvavidas de la era tecnológica.

Una máquina que es capaz de hacer el trabajo de un corazón y unos pulmones fuera del cuerpo, permitiendo que los órganos del bebé, agotados, puedan descansar y recuperarse.

Quirófano de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Hospital 12 de Octubre. Hospital 12 de Octubre.

Lo más emocionante es que este 'corazón artificial' no espera sentado en un quirófano de Madrid; son los propios cirujanos quienes cargan con todo lo necesario y viajan a toda velocidad hasta Salamanca.

Allí, entre cables, monitores y una tensión silenciosa, los médicos lograron conectar al pequeño al dispositivo, estabilizándolo lo justo para poder subirlo a una ambulancia y emprender un viaje de vuelta que, literalmente, le regalaba una segunda oportunidad.

Esta hazaña, ocurrida hace unas semanas, según fuentes del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, no fue un caso aislado, sino el capítulo más humano de una jornada heroica para cuatro cirujanos madrileños que, en apenas 24 horas, encadenaron tres situaciones de vida o muerte en tres comunidades autónomas diferentes.

Estas intervenciones también se replicaron en Toledo con un prematuro de apenas 600 gramos de peso.

Quirófano de Cirugía Cardiaca Pediátrica H.12 de Octubre 2

Fue una cadena de profesionalidad y entrega donde no importaron los kilómetros ni el cansancio, solo ese pequeño latido que ahora, gracias a este despliegue de ciencia y corazón, vuelve a sonar con esperanza.

Un despliegue de pericia y coordinación entre hospitales donde no importaron los kilómetros, solo ese pequeño latido que se negaba a apagarse.

Tras pasar los días más críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en Madrid, el bebé de Salamanca ha demostrado ser un auténtico guerrero.

La unidad infantil del Hospital 12 de Octubre ha confirmado que el pequeño ya no necesita el soporte artificial y ha sido trasladado a planta, donde evoluciona favorablemente.

Muy pronto, este pequeño gran luchador podrá recibir el alta definitiva para dejar atrás los pasillos del hospital y volver por fin a Salamanca, convertido en el símbolo de un éxito médico que le ha devuelto el futuro.