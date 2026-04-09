Ya está confirmado: ayudas de hasta 500 euros por niño nacido o adoptado en un pueblo de Salamanca

Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Fotografía: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El Ayuntamiento de Santa Marta (Salamanca) ha publicado una nueva convocatoria de ayudas a la natalidad para las que va a destinar, de nuevo, 15.000 euros con fin de sufragar los gastos derivados del incremento del número de miembros en la unidad familiar.

Al igual que en la pasada convocatoria, se contempla una dotación económica máxima de 500 euros por niño nacido o adoptado entre el 2 de septiembre de 2025 y hasta el 1 de septiembre de 2026.

Las familias interesadas en acceder a estas ayudas ya pueden presentar la solicitud hasta el próximo 15 de septiembre, debiendo formalizarla en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica adjuntando la documentación procedente.

“Mantenemos la misma cuantía que el año pasado sirvió para beneficiar a 22 familias, lo que indica que al menos 22 niños han pasado a formar parte del padrón municipal”, resaltó Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social.

“Para este Ayuntamiento esta es una ayuda prioritaria, ya que somos muy conscientes de las dificultades que tienen los padres a la hora de afrontar los gastos derivados de sumar un nuevo miembro a la familia”, añadió.

Requisitos

Entre los requisitos que se solicitan para acceder a esta subvención, es imprescindible que el niño recién nacido o adoptado esté empadronado en Santa Marta, de la misma forma que al menos uno de los progenitores, con una antigüedad de un año en el momento de la solicitud, ya que los objetivos de estas ayudas son, además del fomento de la natalidad, la consolidación de la población en el municipio.

Además, también es necesario que la familia se ajuste a los criterios de valoración de sus ingresos económicos.

En ese sentido, el baremo establecido vuelve a ser, la renta neta de la unidad familiar no podrá superar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM 2025 (14 pagas) x 1,5, esto es: 12.600,00 € /año.

La renta familiar disponible será el resultado de sumar las rentas de todos los miembros computables de la unidad familiar que hayan generado ingresos, divididas por el número total de miembros que componen la unidad familiar.

En el caso de que existiesen más solicitudes que las que se pueden cubrir con los 15.000 euros de crédito disponible, el Ayuntamiento podrá ampliar la cuantía a través de una modificación de crédito o distribuir el importe total entre los solicitantes de una forma proporcional y progresiva según los criterios de baremación establecidos.