"Os voy a matar": un hombre siembra el pánico en Urgencias tras patear puertas y destrozar ordenadores

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Salamanca tras protagonizar un violento incidente que terminó con daños materiales, intentos de agresión y amenazas de muerte hacia los facultativos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de abril, originados cuando el arrestado acompañaba a un familiar al hospital y perdió los papeles al considerar que la atención médica se estaba demorando.

El suceso se desencadenó pasadas las 02:00 horas.

Según el informe policial, el hombre accedió por la fuerza a una de las consultas tras derribar la puerta de una patada, exigiendo a gritos y de "malos modos" que atendieran a su allegado.

Lejos de deponer su actitud, el individuo se adentró en zonas restringidas exclusivamente para el personal sanitario, donde comenzó a proferir gritos de extrema gravedad: "Si no atendéis a mi familiar, os voy a matar a todos".

Trabajadoras acorraladas y equipos destrozados

El momento de mayor tensión se vivió cuando el agresor rompió una puerta acristalada y accedió a una sala donde se encontraban varias trabajadoras.

Tras acorralarlas, comenzó a golpear el mobiliario y tiró al suelo varios ordenadores y equipos informáticos mientras continuaba con las amenazas de muerte.

La rápida intervención de los Vigilantes de Seguridad del hospital fue clave; lograron reducir al varón a pesar de que este mostró una resistencia activa y violenta en todo momento.

Al llegar los agentes de la Policía Nacional, se encontraron al personal de seguridad forcejeando con el individuo para garantizar la integridad de los sanitarios.

Tolerancia cero ante las agresiones

El varón ha sido puesto a disposición judicial acusado de delitos de atentado a funcionario público, amenazas y daños. Este nuevo episodio de violencia en el entorno hospitalario coincide con un aumento en la concienciación del sector.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía destacan que, aunque el número de denuncias ha crecido, esto responde a una actitud de "tolerancia cero" impulsada por los Interlocutores Policiales Sanitarios, que durante el último año han intensificado la formación no solo de médicos y enfermeros, sino también de celadores, administrativos y personal de ambulancias.

La Gerencia y los sindicatos sanitarios han vuelto a poner el foco en la necesidad de proteger a quienes cuidan, recordando que la presión asistencial nunca justifica el recurso a la violencia física o verbal.