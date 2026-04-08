Adiós a las tuberías obsoletas: el Ayuntamiento de Salamanca invierte 730.000 euros para renovar su red de tuberías

Imagen del tramo de red que se va a renovar en el barrio Blanco. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde al proceso de licitación para una ambiciosa obra de modernización hídrica que afectará a quince calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad.

La inversión total ronda los 730.000 euros y supondrá la sustitución de cerca de dos kilómetros de tuberías obsoletas por nuevos materiales que garanticen la ausencia de roturas y mejoren la presión del suministro para miles de vecinos.

La intervención cuenta con un presupuesto de casi 420.000 euros centrada en el barrio Blanco, donde se actuarán sobre 1.155 metros de red en trece calles, entre las que destacan San Luis Gonzaga, Santa Tecla, San Ignacio de Loyola y Nazaret, continuando así la renovación iniciada en esta zona los últimos años.

También se renovarán 850 metros de tuberías entre la calle Nueva Guinea, en Puente Ladrillo, y dos tramos estratégicos del Camino de las Aguas, en el barrio de Prosperidad, completando los trabajos ejecutados durante el pasado ejercicio. Esta partida del presupuesto estará dotada con 310.000 euros.

Esta actuación no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de mandato que ya ha comprometido la renovación de 18,1 kilómetros de red en 91 calles, lo que supone una inversión global de 5,6 millones de euros.

Imagen de la red a renovar en el barrio de Prosperidad. Ayto. Salamanca.

Estas cifras se suman al esfuerzo realizado en la legislatura anterior, consolidando una renovación masiva del subsuelo salmantino para erradicar las molestias causadas por las averías fortuitas y el deterioro de materiales antiguos que ya han cumplido su vida útil.

Más allá de la obra civil, la clave del éxito de la gestión del agua en Salamanca reside en el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP).

Esta tecnología inteligente monitorizará la red con más de 10.000 datos diarios, lo que supone un ahorro neto de 19,6 millones de metros cúbicos de agua desde 2017, una cantidad equivalente a lo que consume toda la capital durante trece meses.

Imagen de la red a renovar en el barrio de Puente Ladrillo. Ayto. Salamanca.

Además de evitar el desperdicio de un recurso escaso, este sistema permite alargar la vida útil de las tuberías hasta en dieciséis años adicionales, optimizando cada euro invertido por los ciudadanos.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de entre tres y cinco meses según el proyecto e incluirán también la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de nuevos hidrantes contraincendios y bocas de riego.