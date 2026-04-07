Pedro Martínez, concejal de Salamanca: "El Tech Summit 2026 será un evento renovado, más dinámico y emocionante"

Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud desde su despacho en el Ayuntamiento de Salamanca.

Salamanca ya no solo quiere ser la ciudad del saber y la piedra dorada. Bajo la estrategia Salamanca Tech, la capital del Tormes se ha lanzado a la carrera para convertirse en uno de los principales referentes nacionales de innovación, biotecnología y emprendimiento.

Al frente de esta metamorfosis económica se encuentra Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca.

Murciano de nacimiento pero salmantino de adopción tras su paso por la USAL como docente e investigador, Martínez personifica ese talento atraído que ahora busca institucionalizar desde el Ayuntamiento.

A las puertas de una nueva edición del Salamanca Tech Summit, que arranca el miércoles 15 de abril, el concejal analiza en esta entrevista cómo la ciudad está utilizando su calidad de vida y su cantera universitaria para competir con gigantes como Madrid, Barcelona o Málaga.

Ponencia durante la pasada edición de Salamanca Tech Summit. Ayto. Salamanca.

No se trata solo de tecnología, sino de "crear un ecosistema" donde los jóvenes que se hayan formado en la ciudad puedan, por fin, desarrollar su proyecto de vida sin tener que hacer las maletas.

"Salamanca ofrece la calidad de vida que hoy le falta a Madrid o Barcelona"

Pregunta-: ¿Cómo se presenta el Salamanca Tech Summit de 2026?

Respuesta-: Con mucha ilusión. Es un evento renovado y más dinámico para continuar posicionándonos como ciudad referente en innovación y tecnología.

Salamanca siempre se ha conocido por su patrimonio y su universidad, pero hasta ahora era una desconocida en el ámbito tecnológico. Ya empieza a sonar con fuerza. Tenemos la clave: el talento joven.

Ahora mismo, las empresas tienen un hándicap con la mano de obra cualificada y Salamanca tiene ese potencial.

P.- ¿Qué mensaje se lanza desde Salamanca cuando acuden a ferias tecnológicas en ciudades como Málaga?

R.- El mensaje es claro: aquí hay talento humano muy cualificado y un compromiso total del Ayuntamiento para generar oportunidades. Ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona tienen grandes edificios y laboratorios, pero les falta ese "plus" que ahora se demanda tanto: la calidad de vida.

Acceso a una vivienda asequible, programación de ocio y cultura... las personas queremos trabajar, pero también queremos vivir. Ese es nuestro elemento diferenciador unido al talento.

Una empresa que viene a Salamanca sabe que cada año tiene a centenares de egresados muy cualificados de nuestra Universidad.

P.- ¿Qué papel juega la fiscalidad para que estas empresas se asienten aquí?

R.- Es importante y estamos comprometidos con la reducción de impuestos en la medida de nuestras posibilidades. Facilitamos las cosas con bonificaciones en el ICIO, el IAE o el IBI.

Las empresas nos dicen que esto supone entre un 5% y un 15% de su carga real, ya que el grueso son impuestos nacionales o de Seguridad Social, pero nuestro compromiso es firme: como dice nuestro alcalde, alfombra roja para todo el que quiera crear riqueza y empleo en Salamanca.

P.- ¿Cuáles son las grandes novedades del Summit de este año?

R.- Queremos que sean charlas inspiradoras, píldoras cortas y emocionantes que animen a emprender. Tendremos ponentes de primer nivel como la medallista olímpica Gemma Mengual o el empresario Emilio Duró, que hablará de esa resiliencia necesaria para superar el fracaso en el ámbito empresarial.

Entre todos los ponentes e influencers que vienen suman casi 10 millones de seguidores; eso da una idea de la dimensión que queremos que tenga el evento más allá de nuestras fronteras.

Queremos levantar la bandera y decir: "Aquí está Salamanca, estamos preparados para desarrollar grandes avances".

El concejal, Pedro Martínez. De fondo, la Plaza Mayor de Salamanca.

P.- Una curiosidad personal... ¿Cómo termina un joven de Murcia siendo concejal en Salamanca?

R.- Vine por la Universidad de Salamanca para una estancia predoctoral, terminé mi tesis en Italia y regresé con mi plaza de profesor en la Facultad de Economía y Empresa.

Fue entonces cuando el alcalde, Carlos García Carbayo, me llamó para formar parte de su candidatura en 2023. Lo hago por vocación de servicio público.

Me apasionan estos proyectos relacionados con la innovación y el emprendimiento, que es mi formación académica, y espero estar a la altura de lo que la ciudad espera de mí.