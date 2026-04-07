La Casa de la Juventud de Garrido: el sexto 'pulmón' de Salamanca Tech con 2,3 millones de euros de inversión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a sus concejales Fernando Rodríguez y Pedro Martínez durante el acto de presentación.

Salamanca continúa dando pasos agigantados para consolidar su nueva identidad como referente tecnológico nacional.

En un acto celebrado este martes en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, acompañado por el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez y el concejal delegado de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, Pedro Martínez ha presentado el ambicioso proyecto que transformará la actual Casa de la Juventud de Garrido en el 'sexto nodo' de la red Salamanca Tech.

Recreación del nuevo Centro de Innovación Juvenil de Garrido en Salamanca. Jaime González

Este nuevo espacio, que se unirá a infraestructuras ya consolidadas como el centro Tormes+ o la incubadora Abioinnova, nace con la misión de convertirse en el epicentro de la creatividad, el emprendimiento y el empleo para los jóvenes de la capital, evitando que el talento salmantino se vea obligado a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras.

La intervención no se limitará a una simple reforma estética interior, sino que supondrá una metamorfosis del edificio actual con una ampliación que permitirá alcanzar los 1.267 metros cuadrados construidos.

Cuenta con un presupuesto total de 2,3 millones de euros —financiado en un 60% por los fondos europeos FEDER a través de la estrategia CoNEcta Salamanca—, el nuevo centro se ha diseñado como un ecosistema donde la tecnología más avanzada convive con la dinamización social de un barrio tan emblemático como Garrido.

El alcalde ha sido tajante al asegurar que la ciudad no pierde un espacio juvenil, sino que gana "un centro moderno y funcional donde las asociaciones que ya operan allí no solo mantendrán su sitio, sino que verán multiplicadas sus posibilidades" de acción gracias a unas instalaciones de primer nivel mundial.

En el interior del futuro edificio, los jóvenes podrán encontrar herramientas que parecen sacadas de la ciencia ficción pero que hoy son fundamentales para el mercado laboral.

Destaca especialmente el espacio dedicado al Metaverso, un entorno de realidad virtual, aumentada y extendida donde se impartirá formación en desarrollo de entornos digitales y experiencias piloto.

A esto se le suma una Factoría de Ideas que funcionará como un coworking flexible con conexión de alta velocidad y asesoramiento empresarial, así como una Sala Multimedia profesional preparada para la creación de podcast, streaming y edición audiovisual.

La apuesta consistorial busca reducir la brecha digital y dotar a las nuevas generaciones de las competencias necesarias para los empleos del futuro, permitiéndoles desarrollar sus proyectos laborales desde su propio barrio.

Pero el proyecto también mira hacia el exterior y hacia la tradición comercial de la zona.

El alcalde de Salamanca y sus dos concejales describen el proyecto del nuevo Centro de Innovación Juvenil.

En la parcela exterior se habilitarán zonas deportivas innovadoras para el ocio saludable, con áreas específicamente diseñadas para la práctica de calistenia, parkour y un circuito de pump track, elementos que modernizarán el entorno urbano de Garrido.

Además, el programa Comercio con Futuro buscará blindar el relevo generacional de los negocios de proximidad mediante mentorías entre jóvenes expertos en marketing digital y los comerciantes de toda la vida.

La previsión es que las obras puedan comenzar en el último trimestre de este 2026, con un plazo de ejecución de un año que incluirá tanto la edificación como el equipamiento del mobiliario tecnológico.

La presentación del proyecto se ha visto marcada inevitablemente por la actualidad de los temas ferroviarios.

El alcalde ha aprovechado el acto para elevar el tono contra el Gobierno de España por la pérdida de la conexión directa por tren con Barcelona, que deja de operar precisamente este martes.

Carlos García Carbayo ha denunciado el aislamiento al que se somete a Salamanca y ha anunciado que la próxima semana se reunirá con la plataforma en defensa del ferrocarril para acordar medidas de actuación conjuntas que incluirán, con toda probabilidad, nuevas movilizaciones ciudadanas.

En palabras del regidor, mientras el Ayuntamiento trabaja en infraestructuras para fijar población y empleo, el Estado resta competitividad a la ciudad con una gestión ferroviaria que "siempre va a peor" con este Gobierno.

Carbayo no ha dejado pasar la oportunidad de marcar distancias con la escenografía del Ejecutivo central.

Al ser preguntado por el reciente posado del presidente Pedro Sánchez con una camiseta con el número 22 —en referencia a los millones de afiliados a la Seguridad Social—, Carbayo ha calificado el gesto de "exagerado" y propio de una actitud poco natural en un "gobernante serio".

El alcalde ha defendido que su modelo no se basa en "presumir" ni en "apuntarse tantos" cuando las cosas van bien, sino en "trabajar y trabajar".

"Cuando se trabaja en equipo, las cosas funcionan"

La clave del éxito salmantino, según Carbayo, reside en la colaboración con la sociedad civil y las instituciones, un camino que considera mucho más fructífero que las estrategias de comunicación personalistas.