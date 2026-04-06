Gemini y ahorro inteligente: Las claves que dan el pistoletazo de salida al Salamanca Tech Summit 2026

Salamanca no quiere perder el tren de la vanguardia tecnológica y ya tiene todo listo para convertir, un año más, el Palacio de Congresos en el corazón de la innovación digital.

Del 15 al 17 de abril, la tercera edición del Salamanca Tech Summit redoblará su apuesta por el talento local y la empleabilidad, incorporando a su programa herramientas de última generación y formación especializada para que los jóvenes salmantinos lideren el nuevo mercado laboral.

Una de las grandes bazas de esta edición será la mirada puesta en la Inteligencia Artificial Generativa.

El evento contará con una masterclass de Raúl Ordóñez, experto en marketing digital e IA, quien desgranará las claves de Google Gemini dentro del proyecto 'Academia Gemini'.

Esta sesión no será una charla teórica más; se trata de una formación práctica diseñada para que universitarios y jóvenes profesionales aprendan a exprimir la IA de forma responsable, optimizando sus métodos de estudio, investigación y organización diaria.

Talentium: El puente hacia el empleo real

El Summit servirá también de plataforma de lanzamiento para 'Talentium', una ambiciosa iniciativa que nace con el lema: 'Detectar potencial, activar talento, abrir futuro'.

Buscando ser el pegamento que una el potencial de los jóvenes de la ciudad con las necesidades reales del tejido empresarial y tecnológico.

Varios jóvenes salmantinos que ya forman parte de esta red compartirán sus casos particulares del éxito en su emprendimiento.

Salud financiera y emprendimiento con sello local

Más allá de los algoritmos, el Salamanca Tech Summit 2026 apuesta por un enfoque integral del éxito profesional.

La cita contará con la intervención de Esmeralda García, especialista en salud financiera, quien pondrá el foco en la importancia de gestionar las competencias económicas como base para el desarrollo personal.

En un entorno laboral tan cambiante como el actual, entender los movimientos de las finanzas es tan crucial como dominar la tecnología.

El evento se completa con diversos ejemplos de emprendimiento local, casos reales de emprendedores que han logrado generar impacto económico y social desde Salamanca.

Con la combinación de gigantes tecnológicos como Google y el empuje de las ideas de emprendimiento local se refuerza su posición como un ecosistema dinámico y un polo de atracción para la inversión que mira al futuro sin olvidar sus raíces.