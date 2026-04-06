Adiós al solar ferroviario: Salamanca levantará 128 huertos y un carril bici uniendo Garrido y Comuneros

Después de la presentación del proyecto 'Raíles Verdes', Salamanca continúa su decidida hoja de ruta para consolidarse como una de las capitales más verdes de España.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes un ambicioso proyecto de transformación urbana que pretende cambiar radicalmente la fisonomía de los antiguos terrenos de las casas de los ferroviarios, avanzando el final del Paseo de la Estación, hasta ahora, solares sin empleo definido.

Lo que hasta ahora era un solar degradado y carente de un uso definido junto a las vías del tren, se convertirá antes de que termine el año en un moderno parque público que albergará 128 huertos urbanos, amplios paseos peatonales y el tramo definitivo del carril bici que conectará los barrios de Garrido y Comuneros.

Con una inversión que roza el millón doscientos mil euros y un plazo de ejecución de apenas seis meses, el Ayuntamiento pretende que las máquinas empiecen a trabajar en este nuevo "pulmón" de la zona norte en el último trimestre de 2026.

Esta intervención, integrada en la Estrategia ‘CoNEcta Salamanca’ y cofinanciada con fondos europeos FEDER, no es una apuesta aislada, sino la extensión de un modelo que ya ha demostrado su éxito en la ribera del Tormes.

Carbayo ha recordado que estos espacios se han convertido en un auténtico "bálsamo" social, fomentando hábitos saludables y creando lazos entre vecinos que, tras la pandemia, encontraron en la horticultura una vía de escape y convivencia.

Con esta nueva promoción y la recientemente anunciada en Puente Ladrillo, Salamanca alcanzará la simbólica cifra de 1.000 huertos urbanos repartidos por la capital.

El diseño del nuevo espacio del Paseo de la Estación ha sido proyectado para equilibrar la actividad agrícola con el descanso vecinal.

Los 128 huertos, de unos 30 metros cuadrados cada uno, se ubicarán en un recinto vallado y videovigilado, respetando la privacidad de las viviendas colindantes mediante taludes y vegetación.

El parque contará con 50 árboles frutales, más de 2.000 plantas arbustivas y zonas de picnic con pérgolas para el encuentro social.

La movilidad también será protagonista gracias a un nuevo tramo de 420 metros de carril bici que cerrará el anillo ciclista desde la estación de ferrocarril hasta el túnel de la televisión, culminando una red que ya supera los 126 kilómetros en toda la ciudad.

Esta revitalización del entorno se completará con la construcción de 33 nuevas viviendas públicas de alquiler y más de 200 plazas de garaje subterráneo junto al túnel de ladrillo, reforzando la apuesta municipal por el acceso a la vivienda y la regeneración de barrios históricamente condicionados por la vía férrea.

Se trata, según apunta Carbayo, de convertir "un espacio sin uso" en un lugar que conecte vidas y mejore la calidad del aire y del día a día de los salmantinos.

El proyecto recibirá el visto bueno inmediato de la Comisión de Fomento para iniciar su licitación y asegurar que la transformación de Salamanca hacia una ciudad más humana y sostenible no se detenga.

Balance de la Semana Santa

Aprovechando la presentación, el alcalde se mostró también "muy satisfecho" con el desarrollo de una Semana Santa en la que, pese al frío inicial, el buen tiempo permitió que todas las cofradías procesionaran con éxito, dinamizando la hostelería y el comercio local.

Con el optimismo de los datos turísticos aún recientes, el alcalde ha confirmado que los servicios municipales ya trabajan de forma coordinada con la Policía Local en el dispositivo de seguridad y limpieza para el Lunes de Aguas.

Confiando en que la jornada se desarrolle con la "normalidad y el cariño" habituales en los parques de la ciudad, siempre con un ojo puesto en una previsión meteorológica que espera sea favorable para los salmantinos.