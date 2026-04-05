Ciudad Rodrigo se rinde al folclore y la tradición en una multitudinaria fiesta de La Charrada

La Fiesta de La Charrada viene celebrándose desde 1980 y está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional Vicente / ICAL

Ciudad Rodrigo vivió este Sábado Santo una jornada festiva marcada por el folclore y la tradición con la celebración de la XLV Fiesta de la Charrada, que volvió a llenar de ambiente las calles del municipio en una edición favorecida por las buenas temperaturas y la masiva presencia de público.

Desde primeras horas de la mañana, tamborileros y dulzaineros recorrieron los distintos barrios en un animado pasacalles que fue congregando a vecinos y visitantes en el casco histórico.

El sonido de la música tradicional se mezcló con el bullicio de una jornada que transformó el ambiente habitual de la Semana Santa en una celebración popular arraigada en la identidad charra.

Uno de los momentos más destacados tuvo lugar en el foso de la Puerta del Sol, donde la exhibición de doma vaquera volvió a poner en valor la estrecha relación entre el mundo charro y el caballo, con jinetes que demostraron destreza y elegancia en cada ejercicio.

La actividad continuó en la plaza Mayor, epicentro de una fiesta declarada de Interés Turístico Regional, con actuaciones de grupos locales como Botón Charro y Aires Charros, que ofrecieron un repertorio de bailes tradicionales ante un público entregado.

La presencia de participantes llegados de distintas comarcas de la provincia, e incluso de fuera de Castilla y León, aportó variedad a una cita que también contó con la implicación de los más jóvenes, reflejo del relevo generacional que garantiza la continuidad de estas tradiciones.

Durante toda la jornada, además, se pudo visitar un mercado de productos artesanales y la exposición dedicada al tamborilero, completando una programación que combina música, etnografía y cultura popular.