Ciudad Rodrigo se sobrecoge con la solemnidad del Santo Entierro y el silencio de la Virgen de la Soledad

El Viernes Santo ha sumido a Ciudad Rodrigo en un clima de profunda devoción y respeto con la celebración de sus dos desfiles procesionales más emblemáticos.

Las calles del casco histórico, enmarcadas por la piedra de la muralla y la Catedral de Santa María, han sido el escenario de una jornada marcada por la tradición y el fervor popular.

El Santo Entierro: unidad de las siete cofradías

A las 19:00 horas, las siete cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad partieron de la Catedral para celebrar la solemne procesión del Santo Entierro. Este desfile, que aglutina el sentimiento de toda la comunidad cofrade, recorrió puntos clave como la Plaza Mayor y la Rúa del Sol.

El cortejo mostró la riqueza de su imaginería, cerrando la marcha el Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa.

La comitiva contó con la presencia de la Corporación municipal bajo mazas, presidida por el alcalde, Marcos Iglesias, y el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música bajo la dirección de José María Sendín.

A lo largo del itinerario, las distintas hermandades se fueron retirando hacia sus sedes tras pasar por lugares estratégicos como la Plaza Cristóbal de Castillejo, la calle San Juan y la Puerta de Santiago.

Procesión del Santo Entierrro

Nuestra Señora de la Soledad: la despedida al Viernes Santo

Ya entrada la noche, el ambiente se volvió más íntimo para recibir a Nuestra Señora de la Soledad, alcaldesa Honoraria de Ciudad Rodrigo.

Previamente a la salida, a las 22:30 horas, la Catedral acogió el rezo del Santo Rosario y una reflexión dirigida por el deán, Ángel Martín Carbayo, preparando el ánimo de los cientos de fieles congregados.

La imagen de la Soledad recorrió un itinerario cargado de simbolismo, atravesando la Plaza de San Salvador, la Colada y el Campo del Pozo, además de transitar por un tramo de la Muralla antes de regresar al centro neurálgico de la ciudad.

El silencio de la noche solo se vio interrumpido por el rítmico caminar de los fieles y los miembros del equipo de gobierno que acompañaron a la Virgen en su soledad.

El broche final a este Viernes Santo se vivió de nuevo en el interior de la Catedral, donde tras completar el recorrido, los presentes entonaron una Salve a la Virgen, cerrando así una de las jornadas más intensas y emotivas de la Semana Santa mirobrigense.