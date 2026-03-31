Santa Marta de Tormes da 900 € al mejor boceto de su exitoso Festival de Arte Urbano que aúna cultura y gastronomía

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes abre este miércoles, 1 de abril, las inscripciones para participar en el III Festival de Arte Urbano que se celebrará el sábado, 23 de mayo, en el municipio.

El éxito de las dos primeras ediciones del festival han empujado a los concejales de Juventud y Fiestas, Juan Carlos Bueno y Norberto Flores a repetir esta cita artística que aúna cultura, gastronomía y música.

El Festival de Arte Urbano de Santa Marta está dirigido a mayores de 18 años que deberán enviar sus bocetos hasta el 1 de mayo y podrán participar de forma individual o colectiva.

Cada participante podrá enviar un máximo de dos bocetos que se adjuntarán junto a una fotocopia del DNI y la hoja de inscripción, que se puede descargar en la página web del Ayuntamiento, y se enviará al correo animador@santamartadetormes.org en el plazo marcado.

La técnica y la temática de las obras será totalmente libre, siempre y cuando no atente contra la dignidad, el honor o la intimidad de otras personas.

Los bocetos deberán ser inéditos y la ejecución de la obra ajustarse a los bocetos presentados con posibilidad de algún cambio para adecuarse a los espacios asignados.

La inscripción es totalmente gratuita y permitirá a los participantes, no solo formar parte de la extensa galería artística que ya es una seña de identidad de Santa Marta, sino también acceder a los premios que se han dispuesto para esta nueva edición del festival.

En concreto, 900, 400 y 200 euros respectivamente para las tres mejores obras del concurso, así como la posibilidad para el artista ganador de decorar otra pared del municipio.

El mismo día 23 de mayo, los artistas seleccionados deberán realizar sus obras en el espacio asignado por el Ayuntamiento entre las 9:00 y 19:00 horas, quedando fuera de concurso en caso de no ajustarse al horario marcado.

Tanto el concejal de Juventud como el concejal de Fiestas quisieron incidir en que “se trata de un festival que se estrenó con muy buenas expectativas que, a lo largo de dos ediciones se han confirmado e incluso superado, con la calidad de las obras como muestra evidente de su éxito, así como las miles de personas que ese día se acercan a visitarnos”.

Santa Marta de Tormes atesora ya 25 obras de arte al aire libre que provienen de un festival cuya mayor aspiración es seguir creciendo y convocando a los mejores artistas del panorama nacional.