Salamanca estrena bulevar en Garrido: 1,5 millones para transformar el Paseo de los Madroños

Presentación del nuevo bulevar en la Avenida de los Madroños de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su estrategia de transformar los barrios de la ciudad en espacios más amables y accesibles. El alcalde de la capital del Tormes, Carlos García Carbayo, ha presentado el ambicioso proyecto de renovación del Paseo de los Madroños, situado en el populoso barrio de Garrido.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros y un plazo de ejecución de diez meses, con la previsión municipal de que las obras puedan arrancar antes de que finalice el presente año 2026 tras superar los obligatorios procesos de contratación administrativa.

La intervención dotará de continuidad al exitoso bulevar ya existente en la Avenida de París, integrándose dentro de un gran eje de infraestructura verde que conectará la plaza de Barcelona con la estación de ferrocarril, así como la avenida de Alfonso IX de León con la de los Cipreses.

El proyecto, que ha recibido el visto bueno de las asociaciones vecinales, forma parte de la estrategia 'Conecta Salamanca', que cuenta con un presupuesto global de 15,2 millones de euros cofinanciados por los fondos europeos FEDER.

La transformación urbana consistirá en suprimir los dos carriles de circulación actuales en sentido hacia la avenida de Alfonso IX para dar paso al nuevo bulevar peatonal.

Este nuevo espacio contará con 18 árboles nuevos y más de 2.600 plantas de matorral regadas por goteo, además de medio centenar de bancos y diez papeleras para el descanso vecinal.

Del mismo modo, se separará físicamente el carril bici de la zona de peatones para evitar conflictos, se renovarán 46 puntos de luz con tecnología eficiente y se sustituirán 222 metros de tuberías de abastecimiento.

Como remate a la reordenación del tráfico, se habilitará una nueva glorieta en el cruce con la Avenida de los Cipreses.

En cuanto a las demandas de estacionamiento, Carbayo ha explicado que el sentido de circulación que va hacia la Avenida de los Cipreses perderá un carril para quedarse en uno único.

Ese espacio ganado permitirá mantener los aparcamientos en línea en la derecha y crear plazas en batería en la izquierda, sumando un total de 77 plazas de aparcamiento de las cuales 35 serán de nueva creación.

El plan se complementa con la futura reordenación en batería de Alfonso IX, sumando 40 plazas más, y la gran ampliación del aparcamiento gratuito en el antiguo MercaSalamanca, que multiplicará por seis su capacidad actual hasta rozar las 400 plazas totales.

El alcalde ha aclarado que "la obra no afectará al recorrido de la línea 7 de autobús y que la accesibilidad hacia la Plaza de Barcelona está garantizada a través de las rampas ya existentes".

Tren Barcelona - Salamanca

Tras detallar los pormenores urbanísticos, el regidor salmantino ha aprovechado la comparecencia para estallar con dureza contra el Ejecutivo central a raíz de la reciente supresión del tren directo entre Salamanca y Barcelona.

Carbayo ha tildado la situación de "intolerable" y ha asegurado que se trata de una prueba más del desaire y la alarmante falta de compromiso que el Gobierno de España, su presidente y el ministro de Transportes mantienen con las necesidades de Salamanca y de toda Castilla y León.

El primer edil ha denunciado que las comunicaciones por tren "no solo no mejoran, sino que empeoran drásticamente".

"Esto nunca había ocurrido", afirma con rotundidad al alcalde, aludiendo a que "Antes los transportes mantenían los transportes, todos los gobiernos las mantenían y este gobierno no mantiene nada"

Extendiendo sus críticas al lamentable estado de conservación y falta de inversiones que sufren las autovías estatales en la provincia, como las de Béjar y Ciudad Rodrigo.

Carbayo ha advertido de que ya se están manteniendo conversaciones para convocar a la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias y dar un golpe sobre la mesa ante un trato que considera injustificable y discriminatorio frente a otras comunidades autónomas.

Para finalizar, el alcalde ha compartido unas breves palabras de optimismo respecto al desarrollo de la Semana Santa salmantina.

"A pesar del intenso frío" que está marcando las jornadas penitenciales, Carbayo ha destacado la gran afluencia de público y visitantes en las calles y ha alabado el "incansable trabajo" y la fe de las cofradías y los hermanos mayores para hacer lucir los desfiles procesionales en todo su esplendor.