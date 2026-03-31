Brutal paliza en el centro de Salamanca: detenidos tres porteros de discoteca por una agresión grupal

La Policía Nacional ha detenido a tres porteros de un conocido establecimiento nocturno tras propinar una paliza de una brutalidad extrema.

Todo ocurrió en la madrugada de este martes, 31 de marzo. Tras un altercado inicial en el local, el joven decidió ser prudente y alejarse de la zona para evitar que la tensión fuera a más. Sin embargo, no fue suficiente.

Según fuentes de la investigación, los tres trabajadores del control de acceso abandonaron su puesto para iniciar una persecución contra él por los alrededores del establecimiento.

Patadas, cabezazos y saña

El relato de los hechos estremece por la falta de humanidad de los atacantes. Aprovechando su clara superioridad numérica y física, los tres hombres acorralaron al joven y descargaron sobre él una lluvia de puñetazos, patadas y cabezazos.

Según fuentes policiales, la agresión no se detuvo en ningún momento, ni siquiera cuando la víctima, ya sin capacidad de reacción, se encontraba desplomada en el suelo.

El ensañamiento fue tal que el joven tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Salamanca, donde los servicios médicos trabajaron para restaurar las graves heridas sufridas.

Agresores conocidos

La investigación policial no dejó lugar a dudas. Los agentes identificaron rápidamente a los tres presuntos autores, que resultaron ser "viejos conocidos" de las fuerzas de seguridad, ya que cuentan con numerosos antecedentes a sus espaldas.

Tras finalizar el atestado, los tres porteros han pasado a disposición judicial, donde se les aplicarán las medidas cautelares pertinentes.