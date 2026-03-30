Ángel, ganadero de Béjar, lamenta otro ataque de buitres que acaba con un ternero: “Cuando llegué ya era tarde”

Un nuevo ataque de buitres que acaba con la vida de un ternero en Béjar

La organización agraria ASAJA Salamanca ha informado de un nuevo ataque de buitres registrado en la zona de La Cabeza de Béjar, un incidente que se ha saldado con la muerte de un ternero y que vuelve a poner de manifiesto la creciente preocupación del sector ganadero ante este tipo de episodios.

El suceso se produjo en la mañana de este lunes, cuando el ganadero Ángel Casquero fue alertado por un vecino de la presencia de varios buitres sobre una de sus fincas.

Al desplazarse hasta el lugar, encontró al animal ya sin vida.

Según explica el propio ganadero, el ternero había nacido el día anterior y se encontraba en buen estado. “Lo dejé con su madre, recién nacido pero en perfectas condiciones.

No había ningún indicio de que pudiera ocurrir algo así en tan poco tiempo”, relata.

Casquero describe además una escena especialmente dura. “Cuando llegué ya era tarde. Los buitres habían actuado rápidamente. Es una situación muy complicada, porque hablamos de un animal completamente viable”, lamenta.

Desde ASAJA Salamanca señalan que este tipo de incidentes se vienen repitiendo en distintas zonas de la provincia, afectando principalmente a explotaciones de ganadería extensiva.

La organización agraria advierte de que la creciente interacción entre la fauna salvaje y el ganado está generando un problema cada vez más grave para los profesionales del campo.

El ganadero afectado también ha manifestado su preocupación por la falta de respuestas eficaces ante estos casos. “Estamos trabajando en condiciones cada vez más difíciles. Este tipo de situaciones generan incertidumbre y una sensación de desamparo importante”, afirma.

Impacto grande

En este sentido, añade que el impacto va más allá de la pérdida económica. “No es solo el valor del animal, es todo lo que implica. Son muchas horas de trabajo y dedicación, y encontrarte con esto al día siguiente es duro”.

Ante esta situación, ASAJA Salamanca exige a las administraciones competentes que tomen cartas en el asunto y dejen de mirar hacia otro lado ante una problemática que, aseguran, no deja de crecer. Asimismo, la organización subraya la necesidad de establecer mecanismos ágiles de valoración de daños y de apoyo a los ganaderos afectados.

La entidad agraria asegura que continuará trabajando en la defensa de los profesionales del campo y en la búsqueda de soluciones eficaces ante este tipo de ataques, que evidencian las dificultades existentes en la convivencia entre la fauna salvaje y la actividad ganadera.