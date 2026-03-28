La fachada de San Esteban brillará con un espectacular videomapping por los 500 años de la Escuela de Salamanca

Salamanca está a punto de regalarse una de esas imágenes que dejan huella. La fachada de la Iglesia de San Esteban se llenará de luz, música e historia con un videomapping con el que el Ayuntamiento quiere celebrar los 500 años de la Escuela de Salamanca, uno de los grandes orgullos intelectuales de la ciudad.

La cita arrancará el jueves 9 de abril en la Plaza Concilio de Trento. Será a las 21.30 horas y no será una inauguración cualquiera.

Antes de la primera proyección, la Banda Municipal de Música pondrá la banda sonora a una noche pensada para mirar al pasado con emoción y también con cierta admiración.

Porque pocas veces Salamanca ha podido presumir con tanta claridad de haber sido faro de ideas para medio mundo.

Para ese estreno, la Banda ha preparado un programa especial que enlaza el pensamiento humanista del siglo XVI con el descubrimiento de nuevos horizontes.

Sonarán piezas como ‘1492: La Conquista del Paraíso’, de Vangelis; ‘Columbus’, de Hugo Chinesta; ‘La Cordillera de los Andes’, de Malando, y ‘El Ilustre Marino’, de Óscar Navarro.

Un repertorio que quiere acompañar ese viaje simbólico hacia una época en la que desde Salamanca se discutían asuntos tan profundos como la dignidad humana, la justicia o los límites del poder.

Después llegará el momento más esperado: el primer pase del videomapping sobre la fachada del convento de San Esteban. Durante diez minutos, el espectáculo invitará al público a retroceder cinco siglos y a sumergirse en aquel tiempo en el que figuras como Francisco de Vitoria alumbraron en Salamanca ideas que terminarían siendo decisivas para el derecho de gentes y el origen de los derechos humanos.

La propuesta quiere contar, de una forma visual y accesible, cómo desde esta ciudad se encendió un pensamiento que cambió la manera de mirar el mundo.

Lo hará combinando imagen, luz, música y palabra para acercar al gran público un legado que, medio milenio después, sigue teniendo eco.

El videomapping podrá verse todos los días entre el 9 de abril y el 9 de mayo. De domingo a jueves habrá un único pase a las 22.00 horas.

Los viernes y sábados se ofrecerán dos, a las 22.00 y a las 22.30 horas. Ese mismo horario doble se repetirá también los días 22, 23 y 30 de abril.

Más allá del espectáculo, la propuesta tiene algo de homenaje íntimo de la ciudad a sí misma. A su historia, a su pensamiento y a esa huella que Salamanca dejó en el mundo cuando todavía ni siquiera sabía que la estaba dejando.