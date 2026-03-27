Indignación en Salamanca ante los planes de Renfe de suprimir el tren a Barcelona y amenaza con movilizaciones inmediatas

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (FEVESA) ha activado todas las alarmas ante las recientes informaciones que apuntan a la posible supresión del servicio ferroviario directo entre Salamanca y Barcelona.

Ante la gravedad que esto supondría, la organización vecinal ya ha iniciado una ronda de contactos con distintas entidades y responsables institucionales para recabar información urgente y conocer de primera mano la situación real de una conexión vital para la provincia de Salamanca.

La profunda preocupación que ha calado en el tejido social salmantino no es casual, ya que este enlace ferroviario fue recuperado hace años gracias a una intensa movilización ciudadana que ahora teme ver cómo se desmantelan sus logros.

Desde Fevesa advierten de que, si se confirman estos planes, el perjuicio para Salamanca sería de una gravedad, casi irreparable.

Se perdería la línea directa con la Ciudad Condal, además de que la conexión con Valladolid sufriría un duro revés al eliminarse una de las frecuencias actuales que comparten trayecto.

Esto supondría, a juicio de la federación, un nuevo y grave retroceso en las comunicaciones de la capital charra que condenaría a cientos de usuarios diarios a un mayor aislamiento.

La postura de la federación es clara y se mantiene firme en la defensa de una red de transportes públicos dignos, independientemente de la administración que ostente las competencias de cada materia en cada momento.

Aunque apuestan siempre por actuar con responsabilidad y rigor analizando la veracidad de los datos antes de tomar medidas drásticas, no han dudado en señalar que la paciencia de la ciudadanía tiene un límite.

De confirmarse el recorte de servicios, Salamanca volvería a la calle. La federación ha dejado constancia de que iniciará todas las movilizaciones que sean necesarias para defender los derechos de una ciudadanía que no puede permitirse seguir perdiendo competitividad ferroviaria.

Reacciones de UGT

A esta oleada de críticas se ha sumado el sindicato UGT Salamanca, que tacha de nuevo "ninguneo" a la provincia la previsión de Renfe de retirar, a partir del próximo 7 de abril, el tren con destino a Barcelona.

El sindicato denuncia que la eliminación de esta frecuencia, que actualmente parte de la capital charra a las 12:28 horas, supone un perjuicio económico directo para los viajeros de la provincia, quienes ahora se verán obligados a realizar transbordos en Zaragoza con la consiguiente incomodidad y pérdida de tiempo.

Desde el sindicato alertan de que, a falta de apenas diez días para estos cambios, la operadora mantiene bloqueada la venta de billetes, dejando en la incertidumbre tanto a los usuarios que se dirigen a Cataluña como a los trabajadores que se desplazan a diario a Valladolid en Media Distancia.

La crítica de UGT va más allá y pone el foco en las carencias estructurales que desangran la movilidad de la zona oeste.

El sindicato ha vuelto a urgir la recuperación de la quinta frecuencia del Alvia a Madrid y la implantación de trenes de proximidad hacia Fuentes de Oñoro y Ávila para frenar la despoblación.

Entre sus reivindicaciones destaca la necesidad de un tren madrugador desde la capital abulense para atender necesidades sanitarias y académicas, así como la habilitación con viajeros del tren que une Salamanca y Valladolid los fines de semana a las 9:55 horas, que actualmente circula vacío.

La actual política de Renfe no solo ignora la alta demanda del servicio, sino que castiga deliberadamente las conexiones esenciales de Salamanca con el resto de la Comunidad y el país.