Salamanca se vuelca con la salud mental: el nuevo plan que prioriza el equilibrio mental y la ayuda mutua

Imagen de una manifestación por la salud mental durante la pandemia en Madrid. Europa Press

La salud en Salamanca deja de ser una cuestión de hospitales para bajar a la calle, a los barrios y, sobre todo, a las personas. La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento ha dado luz verde al III Plan Municipal de Salud, una estrategia pensada por y para los salmantinos que marcará el ritmo de la ciudad durante los próximos cuatro años.

No es solo un documento técnico; es un compromiso para que nadie se sienta solo ante la enfermedad o el malestar.

El plan, que ya fue enriquecido el pasado enero con las propuestas de los propios colectivos sociales en el Consejo Municipal de Salud, nace de mirar de frente la realidad de la capital charra.

Siguiendo las directrices de la OMS, el Consistorio ha diseñado una hoja de ruta con 16 objetivos que no solo miran el síntoma médico, sino que atienden lo que realmente importa en el día a día: el entorno familiar, el ambiente en el que vivimos y nuestra cultura.

La mente, una "prioridad comunitaria"

Si algo define este nuevo paso es la sensibilidad hacia lo invisible. El Ayuntamiento ha elevado el bienestar emocional a la categoría de prioridad absoluta.

El objetivo es claro: que cuidar la mente sea tan natural como cuidar el cuerpo, combatiendo el estigma que aún rodea a los problemas de salud mental y reforzando la prevención desde la cercanía del barrio.

Pero el plan va más allá y tiende la mano a quienes conviven con la enfermedad crónica o la discapacidad. La ayuda mutua se convierte en el motor de esta estrategia, con un refuerzo histórico de la Casa de las Asociaciones.

Desde los más pequeños hasta los mayores, el plan busca que cada salmantino, sin importar su edad, adopte hábitos que le hagan vivir mejor.

Con una vigilancia más estrecha de nuestro entorno para evitar riesgos sanitarios, Salamanca se prepara para cuatro años donde la prioridad no serán solo los datos, sino las sonrisas y la tranquilidad de sus ciudadanos.