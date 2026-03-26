Así es Paula, la nueva mejor cocinera de España: lidera un restaurante peruano familiar y fue discípula de Paco Morales

España ya tiene a su nueva mejor cocinera. Paula Gutiérrez Pérez (8-11-2000, Salamanca) se ha alzado este jueves en Barcelona con el galardón en la final del décimo aniversario de este concurso.

A sus 25 años, es jefa de Cocina en el restaurante peruano de su padre en Salamanca. El Tayta by Víctor Gutiérrez es el único establecimiento de gastronomía peruana con estrella Michelin en nuestro país.

Aquí llegó el pasado verano Paula tras formarse en las mejores cocinas del mundo. Ha sido alumna en prácticas en restaurantes como Noor, de Paco Morales, en Córdoba, cuando aún tenía dos estrellas Michelin. Hoy tiene tres.

Su primera experiencia fue en el restaurante Etxanobe de Fernando Canales, con una estrella Michelin. También ha pasado por el Dessa del Mandarin Oriental Ritz de Madrid, de la mano de Quique Dacosta.

Tras ello, se marchó a Barcelona para trabajar con los hermanos Torres y en estos dos últimos años ha agrandado su trayectoria laboral en Suiza, donde ha participado en un proyecto gastronómico en los Alpes y después en un restaurante con estrella Michelin.

Paula se formó en la Escuela de Cocina de Bilbao, donde se marchó a estudiar con 18 años. Hace unos días atendió a EL ESPAÑOL de Castilla y León con motivo de esta final que hoy ha ganado, reconociendo que llegaba con "ganas".

El podium de este Concurso Cocinero del Año 2026, organizado por el Grupo Caterdata en el marco de Alimentaria Barcelona, lo han completado Javier Gil, del Gaytán de Madrid, en segunda posición, y Roger Julián, del Simposio, en San Antonio de Benagéber (Valencia), en el tercer puesto.

Aunque bajo la "guía" de su padre todavía, Paula ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad de la gastronomía en España y, especialmente, en el Tayta.

"Mi padre sigue con nosotras, es el que lleva todo el camino del restaurante, pero sí se ha alejado un poco más y nos ha dejado espacio a mi hermana Andrea que está en sala y a mí en la cocina", reconocía a este periódico hace unos días.

Con este nuevo galardón de mejor cocinera de España, Paula afronta una nueva etapa en Tayta en la que plasmará todo lo aprendido de la mano de chef como Paco Morales.