Salamanca borra sus cicatrices ferroviarias: 2,8 millones para convertir las vías en un gran pulmón verde

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el director de la Fundación Biodiversidad, Félix Romero Cañizares, presentan el proyecto ‘Raíles Verdes’. David Arranz. / ICAL.

El Ayuntamiento de Salamanca activa el cronómetro de su transformación de los antiguos raíles abandonados en la ciudad a espacios verdes enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible ODS.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el director de la Fundación Biodiversidad, Félix Romero Cañizares, han presentado el proyecto ‘Raíles Verdes’, una iniciativa que movilizará 2,8 millones de euros procedentes en un 60% de fondos europeos FEDER para suturar las cicatrices industriales del noreste de la capital y convertirlas en un corredor biológico de referencia nacional.

La intervención seguirá el antiguo paso del ferrocarril de la Vía de la Plata, de ahí el nombre de la iniciativa, no solo pretende recuperar espacios degradados, sino redefinir el modelo de convivencia de una ciudad que, en palabras de su regidor, sabe casar a la perfección un "brillante pasado" con un "futuro prometedor".

Foto de grupo en las escaleras del Ayuntamiento de Salamanca. David Arranz. / ICAL.

El epicentro de esta metamorfosis se sitúa en la antigua escombrera conocida popularmente como el 'volcán de Garrido'.

Este espacio tan conocido en la ciudad, será renaturalizado para integrarse en un sistema de zonas verdes que conectará puntos estratégicos como las calles de la Radio y Sicilia, el entorno de Nueva Guinea y las inmediaciones de Vialia.

Según ha detallado García Carbayo, este compromiso municipal permitirá que Salamanca supere con creces el doble de las zonas verdes por habitante recomendadas por los organismos internacionales, garantizando "aire puro para salmantinos y turistas" y extendiendo la mejora urbana hasta la calle Marina y las riberas del río Tormes.

El director de la Fundación Biodiversidad, Félix Romero, ha calificado la propuesta salmantina como una de las convocatorias seleccionadas que "más interés cobra a nivel nacional".

Romero ha insistido en que ‘Raíles Verdes’ se sitúa en el centro de la transición ecológica real, aquella que busca dotar de resiliencia a las ciudades ante la crisis de biodiversidad.

Para el director, mejorar la infraestructura verde es una inversión directa en el modelo económico y en la imagen de marca de la ciudad, puesto que la conectividad natural y los modelos de consumo sostenibles son hoy activos indispensables para atraer inversión y bienestar.

El proyecto trasciende lo meramente botánico o urbanístico para adentrarse en la vertiente social y educativa. ‘Raíles Verdes’ contempla programas de educación alimentaria saludable en los centros escolares, buscando que la renaturalización de la ciudad penetre también en las aulas y en los hábitos de las nuevas generaciones.

En un emotivo guiño a la identidad charra, el alcalde ha vinculado esta modernización con el legado de la Escuela de Salamanca, la cuna de la gramática y los derechos humanos, reivindicando el derecho de los ciudadanos a un entorno saludable.

Con el respaldo técnico de equipos liderados por figuras como Sergio Fernández, Salamanca se pone a disposición de este nuevo modelo de país, más fuerte y resiliente, donde la naturaleza vuelve a ser la protagonista del progreso urbano.