El espíritu liberal de la USAL viaja al Congreso con el documental sobre los 'cuatro entierros' de Muñoz-Torrero

La delegación de la USAL junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Comunicación Usal.

La Universidad de Salamanca (USAL) ha estado presente en el Congreso para honrar a uno de sus hijos más ilustres, Diego Muñoz-Torrero, rector de la USAL y pieza fundamental en el nacimiento de la democracia moderna y liberal en España.

El rector, Juan Manuel Corchado, acompañado por el secretario general, Alfredo Ávila, asistió este martes en el Congreso de los Diputados a la puesta de largo del documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero'.

El acto, celebrado en la popular sala Campoamor de la Cámara Baja, sirvió para recordar la relación de la Universidad con los cimientos de la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como la 'Pepa'.

Fue en las aulas de la Universidad de Salamanca donde Muñoz Torrero cultivó las ideas liberales que más tarde se plasmarían en los textos constitucionales, tales como la instauración de la soberanía nacional, la separación de poderes y la libertad de prensa en nuestro país.

Rector con 26 años

La huella de Muñoz-Torrero (Cabeza del Buey, 1761) en Salamanca es profunda y precoz. Ingresó en la Universidad con apenas once años para estudiar Teología y Filosofía.

Tras una brillante carrera académica, fue nombrado rector con solo 26 años, iniciando una etapa marcada por un espíritu reformista que chocaba con las estructuras más rígidas de la época.

Su visión de una educación moderna y crítica fue el caldo de cultivo perfecto para el político que, años después, presidiría la comisión constitucional en Cádiz.

El legado de la 'Pepa'

El vídeo proyectado en el Congreso no solo analiza el peso político nacional de Muñoz-Torrero, sino que se adentra también en las sombras de su biografía.

Muñoz-Torrero se vio obligado a huir al país vecino en 1823 tras el regreso al poder de Fernando VII y la restauración del absolutismo, falleciendo en el exilio en 1829.

La sesión de homenaje concluyó con una nota emocional a cargo del histórico cantautor Luis Pastor, quien pone voz al protagonista en la película.