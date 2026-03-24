Notas que curan: Salamanca lleva sus 'Cápsulas' al corazón del Hospital: "Que la música inunde nuestra ciudad"

Que la música tiene propiedades curativas no es solo un decir, es una apuesta de realidad en Salamanca.

El Hospital Clínico Universitario se ha transformado en un improvisado auditorio para acoger el estreno de las ‘Cápsulas Musicales’, la iniciativa cultural del Ayuntamiento, a través de la Escuela Municipal de Música y Danza, que busca "inundar de arte" el centro hospitalario y hacer más llevadera la estancia de pacientes, familiares y profesionales.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, acompañado por el gerente de salud del área, Luis Alberto Álvarez, ha destacado el "orgullo" que siente la ciudad por su Escuela Municipal, que cuenta ya con 960 alumnos matriculados.

"Queremos que la música esté presente en nuestra sangre", ha afirmado el regidor, subrayando que tras los primeros pasos dados en el antiguo hospital, el imponente hall del nuevo complejo es el escenario perfecto para que el talento local contribuya a la recuperación de la salud.

Siete citas con la armonía

La cita inaugural ha contado con la excelencia de un trío de cuerda con Lucía Urones, Celia Jiménez y Carmen Mendoza; y un dúo de piano y trompa a cargo de Pablo Sáez y Diego Martín.

Este será solo el principio de un calendario que contempla siete conciertos de 30 minutos hasta el próximo 5 de junio. Las fechas marcadas en el calendario para estas "píldoras" de bienestar son el 16 y 28 de abril, el 5, 15 y 30 de mayo, y el cierre el 5 de junio.

Carbayo ha adelantado que, tras el paréntesis estival, el programa se retomará con una mayor presencia de alumnos, buscando que estos "salgan a la calle" y compartan su formación con los salmantinos y aquellos que llegan desde otras provincias al hospital de referencia de la región.

Nueva escalera en el Parque de Huerta Otea

Más allá de las partituras, el Ayuntamiento ha anunciado una importante mejora en la movilidad y el bienestar emocional del entorno hospitalario.

El alcalde ha confirmado que a principios de mayo se instalará una escalera de madera que conectará el Paseo de la Transición Española —el del Hospital Nuevo— directamente con el parque de Huerta Otea.

Esta infraestructura, cuya instalación apenas durará una semana, permitirá a pacientes y familiares acceder de forma rápida al 'Bosque de los Sanitarios' y a las zonas de recreo del río Tormes sin necesidad de dar rodeos.

"Es un hito medioambiental", ha recordado Carbayo, mencionando las famosas hamacas del parque para "tomar el sol" y disfrutar de la naturaleza como complemento a la terapia médica.

Salamanca da un paso en la humanización del paciente de su hospital, poniendo el talento de sus profesores de música y la riqueza de sus pulmones verdes al servicio de quienes más lo necesitan.