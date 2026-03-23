Carbayo anuncia 15 becas del Talento para Bachillerato: "Salamanca también es un lugar para construir un proyecto de vida"

Carlos García Carbayo, durante su visita a la X Semana de Formación ‘Enseñar educando’ del colegio San Agustín, Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado este lunes la convocatoria en abril de 15 becas del Talento dirigidas a alumnos de 2º de Bachillerato de la ciudad, una iniciativa con la que el Ayuntamiento ha querido abrir a los futuros universitarios la puerta de la investigación y la docencia.

Lo ha hecho durante la inauguración de la X Semana de Formación ‘Enseñar educando’ del colegio San Agustín, donde ha reivindicado el papel de Salamanca como ciudad universitaria y ha lanzado un mensaje a los jóvenes que están a las puertas de dar el salto a la universidad: la capital, ha dicho, "también es un lugar para construir un proyecto de vida".

La convocatoria ha estado dirigida a estudiantes que terminen este curso el Bachillerato en centros educativos del municipio y superen la PAU en la convocatoria de junio.

Las becas han permitido realizar estancias de inmersión en centros de investigación de Salamanca para que los participantes conozcan de cerca cómo se trabaja en el ámbito académico y científico.

Estas prácticas se han desarrollado en laboratorios, universidades y otros espacios vinculados a la investigación, tanto de la Universidad de Salamanca como de la Universidad Pontificia, y han tenido una duración mínima de diez días laborables entre julio y septiembre.

Además, cada beneficiario ha recibido una ayuda de hasta 600 euros para la compra de material didáctico impreso, tabletas digitales o el equipamiento necesario para el grado universitario que vaya a cursar.

Durante el acto, Carbayo también ha puesto en valor la programación educativa de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que este curso ha incluido 373 actividades, de las que 44 han sido nuevas, dirigidas a escolares, familias y profesores.

Según ha destacado, se ha tratado de propuestas vinculadas a la ciencia, la cultura, el arte, el medio ambiente, la innovación, la salud, la lectura, la música o el teatro, con la idea de reforzar la formación del alumnado más allá del aula y seguir haciendo de Salamanca una ciudad pegada al conocimiento.