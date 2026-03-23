Adverine Films rueda en Salamanca un documental sobre el legado de Francisco de Vitoria

Salamanca se convierte este lunes y martes en el escenario de un documental sobre la figura de Francisco de Vitoria.

La productora madrileña Adverine Films rueda en varios de los enclaves más reconocibles de la ciudad un proyecto impulsado por la Universidad Francisco de Vitoria y centrado en el legado intelectual del dominico.

El rodaje se desarrolla en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, el Patio de Escuelas Mayores y Menores y la Plaza Anaya, tres espacios que conectan de forma directa con la tradición académica y patrimonial de la ciudad.

La producción pone el foco en Francisco de Vitoria como maestro y referente intelectual.

El documental aborda cómo su pensamiento y su labor docente contribuyen de manera decisiva al desarrollo de la enseñanza universitaria y al avance de las corrientes intelectuales de su tiempo, con una huella que sigue vigente en la actualidad.

El trabajo está producido por Adverine Films y la Universidad Francisco de Vitoria, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca a través de Salamanca Film Commission.

Este servicio municipal tramita los permisos de rodaje y asesora a la productora durante el proceso.

La elección de Salamanca aporta además un valor añadido al proyecto. La ciudad no solo ofrece un marco monumental reconocible, sino también el contexto histórico y universitario ligado a la figura de Francisco de Vitoria, uno de los nombres más destacados del pensamiento español.

Adverine Films cuenta con una trayectoria consolidada en distintos formatos audiovisuales.

La productora desarrolla proyectos en publicidad, ficción y documental, y trabaja para instituciones y entidades como la Universidad San Pablo CEU, el Ministerio de Defensa o la cadena de supermercados AhorraMás.

Entre sus trabajos destacan títulos como ‘Discordia’, ‘29 de julio’, ‘Descalzos’, ‘Libres’, ‘Solo quedo yo’ o ‘Tocando Futuro’, disponible en Movistar Plus.