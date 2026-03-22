Herido el conductor de una barredora del servicio de limpieza de Salamanca tras chocar contra una glorieta
El hombre, de unos 55 años, estaba consciente y mareado tras el accidente.
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El conductor de una barredora del servicio municipal de limpieza de Salamanca, un hombre de unos 55 años, ha resultado herido este domingo después de salirse de la carretera y chocar contra la Glorieta de la Charrería.
El suceso ha ocurrido sobre las 11:03 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para solicitar asistencia sanitaria para el conductor, que se encontraba consciente pero mareado.
El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Salamanca y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender al herido en el lugar, además de a la Policía Nacional.
Por el momento, no han trascendido las causas del siniestro, pero sí se sabe que la víctima ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Salamanca.