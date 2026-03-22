Herido el conductor de una barredora del servicio de limpieza de Salamanca tras chocar contra una glorieta

El conductor de una barredora del servicio municipal de limpieza de Salamanca, un hombre de unos 55 años, ha resultado herido este domingo después de salirse de la carretera y chocar contra la Glorieta de la Charrería.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:03 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para solicitar asistencia sanitaria para el conductor, que se encontraba consciente pero mareado.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Salamanca y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender al herido en el lugar, además de a la Policía Nacional.

Por el momento, no han trascendido las causas del siniestro, pero sí se sabe que la víctima ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Salamanca.