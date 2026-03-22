El alcalde de Villamayor gana la batalla judicial: archivan la causa por la que le acusaban de malversación y prevaricación

El Juzgado de Instrucción de Salamanca ha acordado el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa que permanecía abierta contra el alcalde de Villamayor (Salamanca), Ángel Luis Peralvo Sanchón, a quien denunciaron los cuatro concejales de PSOE y Vox.

Así lo ha notificado el propio Consistorio de la localidad, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, aludiendo a la resolución fechada el 13 de febrero de 2026, haciendo que concluya "de forma clara" que los hechos denunciados "no constituyeron infracción penal alguna" y descartan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

Desde el Ayuntamiento han recordado que la propia Fiscalía pidió el archivo de la causa al entender que estaba acreditado que las actuaciones denunciadas correspondían a obras ejecutadas y material efectivamente instalado.

En este sentido, han incidido en que el auto es "contundente" al precisar que lo denunciado no puede considerarse una "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".

El pronunciamiento judicial confirma lo que Peralvo había defendido desde un primer momento, que era su inocencia, la "inexistencia de delito alguno y la absoluta corrección de su actuación".

Ahora, el regidor "considera imprescindible", según el comunicado, que se "ponga el foco" sobre la actuación de los concejales de PSOE y Vox que denunciaron.

Los hechos denunciados, recuerdan, correspondían a actuaciones municipales que, "como ha quedado acreditado", estaban ya ejecutadas y han apuntado que los concejales denunciantes han tenido la oportunidad de "comprobar la realidad, bien mediante el acceso a la información municipal, o la simple constatación directa".

Es más, han asegurado que "alguno de ellos es usuario de las instalaciones en las que se llevaron a cabo las inversiones de mejora que fueron denunciadas, sin embargo, optaron por acudir a la vía penal con acusaciones de extrema gravedad".

Ahora, invitan a los vecinos de Villamayor a preguntarse "cómo es posible que quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la acción de gobierno no verificaran previamente los hechos antes de presentar una denuncia penal".

Asimismo, han puntualizado que la función de la oposición, además de controlar y exigir que se cumpla la ley, es "actuar con responsabilidad institucional" y creen que el resultado de esta causa ejemplifica el "deterioro de la vida pública y el daño personal del alcalde".

En el escrito, también han recordado el hecho "especialmente significativo" de que un concejal de los partidos de la oposición decidiera no participar en la denuncia y han aclarado que las actuaciones cuestionadas "tenían como finalidad mejorar las condiciones del municipio, incluyendo aquellas vinculadas a la seguridad y bienestar de los vecinos, como es el caso del entorno del Salinar".

Tal y como ha señalado el propio Peralvo, la conclusión del proceso judicial "deja abierta una reflexión", que, a su juicio, es la "responsabilidad política y ética con la que deben actuar quienes ostentan representación pública".

"Cuando se recurre a la jurisdicción penal sin haber agotado mínimamente esa labor de comprobación, lo que se pone en cuestión es el propio ejercicio responsable del cargo público. El perjuicio personal, político y reputacional causado es evidente e irreversible", ha lamentado.