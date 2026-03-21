Salamanca naturaliza su espacio urbano con 32.000 árboles y ya hay más de uno por cada habitante

Salamanca, bajo su Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde, ha experimentado en los últimos meses un impulso histórico a la naturalización de la ciudad gracias a la plantación de más de 32.000 árboles.

En el Día Internacional de los Bosques, el Ayuntamiento de Salamanca ha querido refrendar su compromiso con el incremento de la masa arbórea en busca de una ciudad más saludable, adaptada al cambio climático y, por ende, incrementar la calidad de vida de las personas con la introducción de la naturaleza en los entornos urbanos.

Actualmente, las zonas verdes municipales aglutinan más de 127.000 árboles y 55.000 arbustos, casi un 45% más desde que se comenzase este mandato. Se reparten por los más de 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales.

Esto significa que hay 20 metros cuadrados por habitante, más del doble que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en lo que se considera un entorno saludable.

A estas cifras se tiene que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, que depende de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), además del campus universitario Miguel de Unamuno y patios privados. Contando todos ellos, hay más de un árbol por habitante.

Un esfuerzo que ha reconocido el programa internacional 'Tree Cities of the World' en 2024 y 2025, que otorgan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España.

Un reconocimiento al que hay que añadir el Premio Árbol que se concedió a Salamanca en 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid Ifema por el fomento de los espacios urbanos naturales para favorecer el bienestar y la salud de los habitantes de forma sostenible.

Es importante recordar que Salamanca es una de las ciudades con mejor calidad del aire, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Para la plantación de estos más de 32.000 árboles se ha hecho uso de una gran variedad de especies autóctonas y otras que dan una mayor multifuncionalidad a los distintos espacios verdes, permitiendo el incremento de la biodiversidad, la mejora de los servicios de los ecosistemas y la conectividad ecológica.

Unos factores que al mismo tiempo repercuten en más salud urbana y para quienes habitan Salamanca. Se trata, entre otras, de arces, castaños, acacias, alisos, modroños, abedules, cedros, avellanos, cipreses, membrillos, fresnos, nogales, almendros, cerezos, perales, sauces, alcornoques, encinas y robles.

A través de estas plantaciones, se adoptan medidas de lucha frente a los efectos del cambio climático mediante la generación de sumideros de carbono. Así, las especies de arbolado escogidas se combinan formando módulos de plantación, además de diferenciarse por las zonas donde se ha llevado a cabo cada plantación.

Por otro lado, se eleva la biodiversidad de árboles en el ecosistema urbano para evitar la tendencia al monocultivo, dado que puede suponer un riesgo sanitario en caso de desarrollarse plagas y enfermedades que pueden alcanzar una elevada virulencia y aparecer formas resistentes, como así ha pasado, por ejemplo, con la grafiosis.

Con la introducción de determinadas especies donde destaca su floración, se aumenta el número de polinizadores e insectos auxiliares benignos para el ser humano y beneficiosos para combatir plagas como el pulgón.

Igualmente, con estas medidas se incrementa la avifauna de Salamanca, atraída en muchos casos por los frutos, tales como gorriones, mirlos o jilgueros, entre otros. Asimismo, las especies presentan una variabilidad cromática bien por su floración o color de hojas debido a los cambios estacionales del año, aportando bienestar para las personas.