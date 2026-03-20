Dos operarios heridos tras el choque entre dos máquinas de mantenimiento de Adif en Salamanca

Dos operarios resultaron heridos leves en la tarde de este jueves tras la colisión de dos máquinas bateadoras de Adif mientras realizaban labores de mantenimiento en Muñoz, pedanía integrada en el término municipal de La Fuente de San Esteban, en la provincia de Salamanca.

El accidente se produjo sobre las 19.30 horas, a la altura del kilómetro 288 de la N-620, en un punto que coincide con el kilómetro 54 de la línea ferroviaria que conecta Salamanca con la frontera de Portugal, según informó la agencia ICAL.

La sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a través de Adif, que comunicó en un primer momento que había cuatro trabajadores heridos, todos ellos conscientes y, en principio, de carácter leve. Además, indicó que un quinto operario había sido trasladado por sus propios medios al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Salamanca y de Emergencias Sanitarias Sacyl, mientras que el 1-1-2 activó también el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León por si era necesario movilizar medios adicionales.

Posteriormente, la Guardia Civil concretó que finalmente fueron dos las personas heridas, ambas con contusiones leves. Los dos operarios fueron evacuados al centro de salud de La Fuente de San Esteban. Uno de ellos recibió el alta en esas mismas instalaciones, mientras que el otro tuvo que ser trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.