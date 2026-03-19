El presidente de Italia, Sergio Mattarella, es ya doctor Honoris Causa de la USAL: "Europa tiene que saber decir que no"

Ceremonia de nombramiento como doctor 'honoris causa' del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella. J.M.A. / ICAL.

La Universidad de Salamanca incorporó este jueves a su Claustro de Doctores al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en un solemne acto académico celebrado en el mítico Paraninfo de las Escuelas Mayores y presidido por S.M. el Rey Felipe VI.

En una ceremonia marcada por la tradición y el simbolismo, el mandatario italiano recibió los atributos que acreditan su condición de doctor ‘honoris causa’: el birrete, el anillo, el libro y la medalla, en un acto que siguió el protocolo histórico de la institución y que se desarrolló íntegramente en latín ante un Paraninfo abarrotado de autoridades académicas y políticas.

Durante su discurso, Mattarella lanzó un firme mensaje en defensa de la paz y del papel de Europa en el contexto internacional.

También tuvo ocasión de acordarse de la importancia que tuvo la Escuela de Salamanca en el pensamiento humanista y democrático actual, coincidiendo además con este V centenario. Lanzando el mensaje de hermanamiento entre las dos naciones humanistas de tradición católica por excelencia: "No se podría entender España sin Italia e Italia sin España".

En la línea de las palabras de Felipe VI, antes del discurso del propio Mattarella, también tuvo ocasión, durante su intervención, de acordarse del legado de la escuela de pensamiento salmantina y de los 'Reyes Católicos', cuyo mosaico preside el Paraninfo y la fachada de las Escuelas Mayores de la Universidad.

Todo esto, después de la polémica generada en torno al borbón en la Cumbre Iberoamericana sobre 'los abusos' que pudieron haberse cometido durante la conquista de América.

El presidente italiano advirtió de los riesgos de una escalada global de tensiones y defendió que el continente debe posicionarse con claridad: "A Europa le corresponde saber decir que no", afirmó, en referencia a la expansión de los conflictos y la creciente inestabilidad.

El jefe de Estado subrayó además que la soberanía nacional no puede justificar el recurso a la guerra y reivindicó el papel del derecho internacional y de las instituciones en la protección de los derechos humanos.

En este sentido, apeló a los valores fundacionales del proyecto europeo, insistiendo en que Europa debe asentarse sobre la dignidad humana, la solidaridad y los valores civiles frente a la actual "crisis de la democracia y sus valores".

El acto contó con la presencia de una amplia representación institucional, encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León, todavía en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, junto a autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales, así como decanos de las diferentes facultades de la USAL y otros representantes del ámbito universitario.

Tradición humanista y vocación europea

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, fue el encargado de cerrar la ceremonia con su intervención de ‘gratulatio’, en la que destacó la dimensión humanista del homenajeado y el vínculo histórico de la institución con los valores europeos.

"Su presencia reconoce la tradición humanista de la institución", afirmó, al tiempo que recordó ante el monarca que la visita real "evoca el vínculo entre la Universidad de Salamanca y la Corona desde sus orígenes".

Proclamación de Sergio Mattarella como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca. Comunicación Usal.

Corchado reivindicó el papel de la ciudad como cuna del pensamiento europeo: "Salamanca es una universidad nacida para pensar Europa", sostuvo, apelando a una idea de unidad basada en el equilibrio, el bienestar y la ausencia de conflicto.

En esa misma línea, recordó que siglos atrás los estudiantes ya aprendían en sus aulas que el conocimiento debía estar orientado al "bien común".

El rector también situó a Mattarella en la tradición intelectual de la Escuela de Salamanca, que hace cinco siglos sentó las bases del pensamiento jurídico y político europeo, defendiendo principios como los límites al poder, la dignidad humana y la justicia en las relaciones entre pueblos.

"Esta es su casa", afirmó dirigiéndose tanto al presidente italiano como al rey de España, antes de concluir su intervención con un mensaje de agradecimiento: "Gracias y benvenuto".

Un referente humanista y europeísta

Durante la ‘laudatio’, el padrino del acto destacó la figura de Mattarella como un referente moral y político en tiempos de incertidumbre, subrayando su trayectoria como jurista y su defensa de los valores democráticos.

El reconocimiento, según se puso de relieve, no solo distingue una carrera institucional, sino también un estilo de liderazgo basado en la prudencia, el equilibrio y el compromiso con la cooperación internacional.

La ceremonia concluyó con la interpretación del tradicional 'Gaudeamus igitur', himno universitario que puso el broche final a un acto cargado de simbolismo académico y de reivindicación del papel de Europa como espacio de convivencia, derecho y paz.