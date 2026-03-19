Laboris Helmántica: más de un millón de euros para dar empleo y transformar vidas en Salamanca

El proyecto Laboris Helmántica, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca, ha facilitado ya la inserción laboral de 32 personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo desde su puesta en marcha.

Así lo ha destacado este jueves la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la entrega de diplomas correspondientes a seis nuevas acciones formativas, en las que han participado 64 personas.

De ellas, 18 ya han conseguido empleo, mientras que el resto continúa en procesos de selección con empresas de la ciudad.

Los cursos impartidos abarcan perfiles con demanda en el tejido productivo local, como dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, asistentes personales, personal de tienda y almacén, limpieza industrial, mantenimiento de edificios y operaciones auxiliares de albañilería.

Salidas para más de 100 beneficiarios

Según ha subrayado Rodríguez, el Consistorio mantiene un contacto "directo y continuo" con empresas salmantinas para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral, lo que favorece la inserción de los participantes.

La concejala ha incidido además en el impacto social del programa, al señalar que esta inversión "revierte en la generación de riqueza", contribuye a la modernización de los barrios y ayuda a fijar población al facilitar que los beneficiarios desarrollen su proyecto de vida en la ciudad.

Desde su inicio, el programa ha desarrollado 11 acciones formativas con becas remuneradas, en las que han participado 116 personas.

A estas se sumarán otras 131 a partir de este mes, con cinco nuevos cursos vinculados a ámbitos como servicios administrativos, atención sociosanitaria o el sector hostelero.

Hasta finales de 2026 está prevista la convocatoria de otras seis acciones formativas como complemento añadido a estas medidas, cada una con 15 becas remuneradas. Estas ayudas contemplan una compensación económica de 13,45 euros por día de asistencia, destinada a cubrir gastos de transporte, formación y conciliación.

Financiación europea y municipal

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,53 millones de euros hasta el mes de diciembre de 2026. El 60% procede del Fondo Social Europeo Plus, dentro del programa Éfeso 2021-2027, mientras que el 40% restante es aportado por fondos del propio Ayuntamiento de la ciudad del Tormes.

Laboris Helmántica está dirigido especialmente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, con especial atención a mujeres, y personas con discapacidad igual o superior al 33%, así como a otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Tendrán prioridad los residentes en barrios como Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Pizarrales o Garrido Norte, aunque la convocatoria permanece abierta a toda la ciudad si quedan plazas disponibles.

Las solicitudes deberán formalizarse tras la publicación de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, a través del Registro Municipal o por los cauces establecidos en la normativa administrativa vigente.