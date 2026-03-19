Muerte repentina de un hombre de 80 años en plena calle de Salamanca

Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo Luis Cotobal

Un hombre de 80 años ha fallecido este jueves tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la Calle Monleón, 14, según informaron los servicios de emergencia.

El hecho se produjo en torno a las 09:09 horas, cuando el varón se encontraba indispuesto mientras daba un paseo por la calle. Posteriormente perdió la consciencia y entró en parada cardiorrespiratoria.

Dispositivos de Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazaron hasta el lugar.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, el hombre no pudo ser reanimado y falleció en el lugar, teniendo que permanecer en la calle hasta el levantamiento del cadáver.