Felipe VI conquista el corazón de Salamanca: paseo, vítores y hasta un café improvisado en la Plaza Mayor

Felipe VI y Sergio Matarella paseando por la Rúa Mayor de Salamanca. Jesús Formigo / ICAL .

Su Majestad, el rey Felipe VI ha dado un paseo esta mañana por el centro de Salamanca, acompañado por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

Todo ello antes del nombramiento de la máxima autoridad civil italiana como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca .

Felipe VI recorrió los puntos más emblemáticos de la ciudad, aprovechando incluso, para tomar un café en una de las terrazas de la Plaza Mayor.

Algo, según aseguran fuentes de Casa Real, no estaba en los planes de protocolo establecidos para el día de hoy, sino que surgió como acto espontáneo de los jefes de Estado de ambos países.

El paseo transcurrió desde la cuesta de la Calle Tostado, la del Teatro Juan del Encina, subiendo hasta la fachada de la Facultad de Filología.

En las escaleras de dicha facultad, las del edificio del Palacio de Anaya le esperaron alumnos del grado para saludar al monarca y posar para la foto de protocolo, junto al rector de la universidad, Juan Manuel Corchado y el presidente de la República de Italia.

Al salir de la Plaza de Anaya, tras enfilar los tímidos peldaños de la zona arbolada de la misma y llegar a la zona de cruce entre la plaza y la Rúa Mayor, el monarca tropezó levemente, sin ninguna consecuencia antes de avanzar en su recorrido hacia la Plaza Mayor, entrando por el arco de la Plaza del Corrillo.

Impresionado el presidente italiano con la belleza barroca de la Plaza Mayor de Salamanca, ambos mandatarios decidieron hacer un alto en el camino y tomar un café en una de las terrazas, colindantes con la Oficina de Turismo de la Universidad de Salamanca, y el mítico 'quiosco' de los arcos de ese lado del Ágora.

Su Majestad pidió una botella de agua, mientras que el presidente Mattarella sí tomó un café, aparentemente un café con leche.

Su paseo terminó saliendo de la emblemática Plaza Mayor saludando a los centenares de salmantinos que se habían congregado para aclamar al rey.

Ambas autoridades salieron por el arco del Poeta Iglesias, dirección calle San Pablo.

Allí les recogerían los coches oficiales hasta dejarles en la Calle Libreros donde emprendieron el paso con el cortejo oficial de doctores, autoridades y catedráticos, detrás del coro y la banda de la Universidad.

Ese cortejo les llevaría hasta el interior del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, —el mismo del encontronazo entre Unamuno y Millán Astray, durante el discurso del primero por el acto solemne del 'Día de la Raza' el 12 de octubre de 1936, el primer año de la Guerra Civil— y para el acto de proclamación como doctor 'honoris causa' al presidente Mattarella.

La belleza única de la Piedra de Villamayor como protagonista de un paseo tan protocolario y espontáneo como elegante y formal en las calles de la vieja ciudad del Tormes.