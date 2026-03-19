Ciudad Rodrigo invierte más de 30.000 euros en sus escuelas públicas y en parques infantiles

El alcalde, Marcos Iglesias acompañado por sus concejales durante la visita a uno de los colegios recién reformados. Comunicación Ayto. Ciudad Rodrigo.

La Escuela Infantil 'José Manuel Hidalgo' y el colegio público 'San Francisco' se han beneficiado del programa municipal de mejora de instalaciones educativas, con una inversión conjunta superior a los 30.000 euros por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

El alcalde, Marcos Iglesias, junto con el teniente de alcalde y delegado de Instalaciones y Mantenimiento de Edificios, Ramón Sastre, y el concejal de Deportes, Víctor Gómez, visitaron ambos centros acompañados por los directores, Mar Manzano y Juan José Moreno, quienes agradecieron el compromiso municipal con la atención a las necesidades de sus instalaciones.

En la Escuela Infantil se han instalado cinco nuevos juegos en la zona exterior, que ahora cuenta con 80 metros cuadrados de césped artificial.

En el colegio San Francisco, por su parte, se ha montado un parque infantil moderno, con tres juegos de suelo —rayuela, tres en raya y twister— y 162 m² de suelo de caucho continuo en las áreas de juego.

Todas las actuaciones se han realizado con materiales que cumplen las máximas garantías de seguridad para el disfrute de todos los niños mirobrigenses.