Santa Marta moviliza a mayores y alumnos de la USAL contra la soledad no deseada

Mayores y alumnos de la USAL con el alcalde de Santa Marta de Tormes (Salamanca), David Mingo. Comunicación Santa Marta.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha una iniciativa pionera para combatir la soledad no deseada en el municipio, combinando la experiencia de las personas mayores con la energía del alumnado universitario.

Ayer se constituyó oficialmente el 'Grupo Motor' del proyecto 'Conectando Generaciones: Red Comunitaria contra la Soledad en Santa Marta', desarrollado junto a la Universidad de Salamanca, que busca fortalecer los lazos intergeneracionales y la cohesión social.

El acto tuvo lugar en el Edificio Sociocultural, con la presencia del alcalde, David Mingo, quien instó a los jóvenes estudiantes a aprovechar la memoria y experiencia de los mayores, y aprender de ellos de forma directa.

Alumnos de la USAL con los mayores de Santa Marta. Comunicación Santa Marta.

"Los mayores son nuestra memoria colectiva y han vivido cosas que probablemente nosotros no viviremos nunca", señaló Mingo, recordando que son una prioridad para el Ayuntamiento: "Siempre estamos volcados en ofreceros una vida lo más completa posible".

El Grupo Motor inicia así un calendario de acciones que incluye la formación de líderes comunitarios intergeneracionales, la detección de situaciones de aislamiento social y la activación de redes de apoyo en el municipio.

La iniciativa integra la participación de alumnado del tercer curso del grado de Criminología y de personas mayores vinculadas a los programas de envejecimiento activo, y busca sensibilizar a la comunidad frente a la soledad no deseada mediante protocolos y materiales comunitarios.

La antesala del proyecto comenzó en diciembre con encuestas a pie de calle realizadas por estudiantes y formación de mayores en la Universidad, garantizando un enfoque académico y práctico.

Este es el segundo año consecutivo de colaboración entre Santa Marta y la Universidad de Salamanca, tras las exitosas jornadas sobre edadismo del año pasado.

La Fiesta de la Matanza vuelve a la Isla del Soto

Por otra parte, el municipio se prepara para la tercera edición de la Fiesta de la Matanza Tradicional, que se celebrará el próximo domingo en la Isla del Soto.

Organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Salamanca, la Asociación de Empresarios y Comerciantes ‘Quédate’ y las Águedas, la cita promete recuperar la tradición y reunir a cientos de vecinos.

Los asistentes podrán disfrutar de demostraciones de las tareas de la matanza, música, talleres infantiles y el sorteo de diferentes piezas del cerdo.

Matanza en Santa Marta de Tormes (Salamanca). Comunicación Santa Marta.

A las 14:30 horas se servirá una comida popular en la carpa habilitada, con chichas, patatas meneás, pan y bebida. Para participar, será necesario adquirir un tique por 6,50 euros en diversos puntos del municipio.

La pasada edición congregó a cientos de personas y se espera que la llegada de la primavera ayude a repetir el éxito de participación y asistencia, consolidando la Fiesta de la Matanza como uno de los eventos tradicionales más esperados de Santa Marta de Tormes.