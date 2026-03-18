Salamanca tira de historia para conquistar el mundo: 500 años de la escuela de pensamiento "más influyente"

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado la programación municipal para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca, un ambicioso conjunto de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año con el objetivo de difundir el legado de este movimiento intelectual considerado clave en la historia del pensamiento universal.

El alcalde, Carlos García Carbayo, subrayó que la ciudad "está en deuda" con esta corriente de pensamiento, en palabras del propio regidor: "la más influyente en la historia del pensamiento moderno".

Defendiendo la necesidad de acercarla a la ciudadanía tras años en los que su proyección ha sido principalmente académica.

El programa cuenta con un presupuesto cercano a los 930.000 euros y combinará propuestas culturales, educativas y turísticas.

La programación pondrá el foco en la importancia del humanismo que esta escuela de pensamiento transmitió a las sociedades hispanoamericanas.

Uno de los escenarios principales será el Convento de San Esteban, donde se proyectará un video mapping entre el 9 de abril y el 9 de mayo para narrar el origen del 'derecho de gentes' y el papel de la Escuela de Salamanca.

El programa 'Salamanca Plazas y Patios' dedicará íntegramente su contenido al centenario durante los meses de verano, con estrenos absolutos de compañías salmantinas y montajes internacionales, especialmente de Argentina.

A lo largo del año se sumarán nuevas producciones teatrales, incluyendo actividades especiales en la representación tradicional del Siglo de Oro.

La música será otro de los pilares de la programación, con espectáculos como 'Malinche Sinfónico', que reunirá a más de 60 artistas sobre el escenario, así como conciertos de grupos procedentes de Hispanoamérica.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven como símbolo de fraternidad universal, mientras que la Banda Municipal ofrecerá un concierto homenaje en la Plaza Mayor.

El calendario cultural incluirá también exposiciones como 'Brasil, alma de América' y 'Mundus Novus', centradas en las culturas prehispánicas y el impacto del descubrimiento del Nuevo Mundo.

A todo esto, hay que sumarle, un Festival Internacional de Folclore dedicado al encuentro entre culturas iberoamericanas y mercados históricos durante las ferias y fiestas.

El programa prestará especial atención al ámbito educativo, con actividades dirigidas a escolares como itinerarios teatralizados sobre Francisco de Vitoria, cuentacuentos, visitas guiadas y recreaciones históricas, con el objetivo de acercar el legado de la Escuela de Salamanca a las nuevas generaciones y poner en valor su papel en la defensa de los derechos humanos.

Se desarrollarán, también, confesaba el alcalde, iniciativas como el Festival Internacional de Poetas Iberoamericanos, encuentros sobre humanismo tecnológico en colaboración con la Fundación Cotec y la proyección de documentales sobre la primera globalización.

Correos emitirá además un sello conmemorativo del centenario.

El alcalde destacó que la Escuela de Salamanca fue pionera en la defensa de la dignidad humana y sentó las bases del derecho internacional, recordando que "por encima del poder absoluto estaban los derechos humanos". Defendiendo que Salamanca debe reivindicar su papel histórico y proyectarlo al futuro como referente del pensamiento humanista.

El Ayuntamiento busca implicar a la ciudadanía en este hecho histórico. "A mí me hubiera gustado que me dijeran por qué mi colegio se llamaba Francisco de Vitoria", bromeaba Carbayo.

La centenaria efeméride será una oportunidad para reforzar la identidad cultural de la ciudad y su proyección internacional, en una propuesta abierta que se completará con nuevas actividades a lo largo del año.