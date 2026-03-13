El mayor bote de la historia de La Primitiva crece a los 124,5 millones mientras riega de billetes un pueblo de Salamanca

Administración de lotería de Peñaranda de Bracamonte. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En el Sorteo de La Primitiva de este jueves, 12 de marzo, no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) ni tampoco de primera categoría (seis aciertos).

Por esto, el fondo destinado en ambas categorías se va a ofrecer como bote en el próximo sorteo donde un único acertante de primera categoría con categoría especial se va a poder llevar 124.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) hay nueve boletos ganadores que se van a llevar 29.877,78 euros.

Uno de ellos ha sido sellado en la Plaza de la Constitución número 9 de la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 16-12-22-36-29-05, el complementario ha sido el 26 y el reintegro el 2.