Administración de lotería de Peñaranda de Bracamonte.

Administración de lotería de Peñaranda de Bracamonte. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Salamanca

El mayor bote de la historia de La Primitiva crece a los 124,5 millones mientras riega de billetes un pueblo de Salamanca

Con un premio de segunda categoría. El agraciado o agraciada se va a llevar casi 30.000 euros.

Publicada
Actualizada

En el Sorteo de La Primitiva de este jueves, 12 de marzo, no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) ni tampoco de primera categoría (seis aciertos).

Por esto, el fondo destinado en ambas categorías se va a ofrecer como bote en el próximo sorteo donde un único acertante de primera categoría con categoría especial se va a poder llevar 124.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

La administración de Arévalo que ha dado un gran premio con La Primitiva.

De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) hay nueve boletos ganadores que se van a llevar 29.877,78 euros.

Uno de ellos ha sido sellado en la Plaza de la Constitución número 9 de la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 16-12-22-36-29-05, el complementario ha sido el 26 y el reintegro el 2.