Mañueco cierra la campaña del PP en casa y llama a la movilización: "Debemos librarnos del sanchismo"

Clausura de campaña en Salamanca de Alfonso Fernández Mañueco. David Arranz / ICAL.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco cierra oficialmente la campaña del Partido Popular para las autonómicas de Castilla y León.

Lo hace en casa, repitiendo el recorrido de las últimas elecciones regionales: Valladolid - Salamanca. Acompañado por el presidente del PP provincial y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, Mañueco orientaba su discurso mirando a la patria chica.

"Mi vida es Salamanca", añade. "No concibo otra forma de hacer política que no sea desde aquí", asegura el presidente de la Junta, que aprovecha su discurso para agradecer la movilización total de todo el partido en la provincia.

"Nosotros no necesitamos dividir para ganar", firma con rotundidad el presidente de la Junta

"No vamos a consentir ni que el PSOE ni que Vox bloqueen Castilla y León", apuntando a que lo que necesita esta tierra son los "mejores" servicios sociales.

En referencia a los discursos vacíos cargados de confianza pero con mucho "ruido" añade: "Las cosas hay que arreglarlas votando".

Confiando el presidente, en la capacidad de resolución de problemas de los políticos del Partido Popular.

"Librarnos del sanchismo"

"Debemos librarnos del sanchismo" afirma Mañueco. Aquello que a juicio del presidente de la Junta "representa fielmente Óscar Puente".

"Nos estamos jugando mucho en Castilla y León el próximo domingo", y alude a las 1031 medidas del programa del Partido Popular.

"Que nadie se fíe y todos vayan a votar"

"El PP es el partido de las soluciones", el resto "es parte del problema", y plantea una pregunta "¿Para que sirve Vox en Salamanca y en Castilla y León?"

Alfonso Fernández Mañueco saludando al senador Bienvenido de Arriba. David Arranz / ICAL.

"Salamanca tiene que ser ejemplo y arrimarnos al toro"

"Ante el sanchismo, nueces", "ánimo y a por la victoria", concluyó Fernández Mañueco.

Clausura de Carbayo y sus tres certezas

El acto de cierre concluyó con el presidente provincial Carlos García Carbayo, animado, aludiendo con especial entusiasmo a un discurso de hace 4 años y algo de Ortega Smith 'engrilletado'.

"Será alguna referencia a Vox", señalaban los más atentos.

"¡Que aburrimiento! ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué va a hacer mi padre mañana?", continúa el alcalde apuntando al final de la campaña autonómica.

Carbayo apuntaba, también, a la cantidad de interventores del Partido Popular que se van a repartir mañana por toda la provincia.

Y volvía a repetir el mantra de las tres certezas claras del partido popular: "Castilla y León está mejor que hace cuatro años", la primera.

"Salamanca nunca había recibido tantas inversiones como Mañueco como presidente", la segunda certeza.

"Necesitamos un gobierno fuerte en la Junta", tercera.

Concluye su intervención Carbayo señalando claramente a los competidores por el voto más castizo de la provincia.

"Muchos salmantinos están molestos", apuntando a que Vox "les dejó tirados" cuando más falta les hacía.

Y añadía: "Si no queréis trabajar a vuestra casa que no servís para nada", afirmó Carbayo en una más que aparente alusión a Santiago Abascal.

"Vamos a ganar, a ganar y a ganar" señaló el presidente de los populares de Salamanca.

Mañana sábado, y por fin, jornada de reflexión. El candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, estará presente en la provincia para descansar y coger fuerzas para la jornada electoral, que se espera, apasionante.