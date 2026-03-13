Felipe VI presidirá en Salamanca la investidura como doctor 'honoris causa' del presidente Mattarella

El rey de España, Felipe VI, preside la presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. David Arranz / ICAL.

El rey Felipe VI presidirá el próximo jueves 19 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el acto de investidura como doctor 'honoris causa' de la universidad al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

La ceremonia académica se celebrará en uno de los espacios más emblemáticos de la institución salmantina y contará con la presencia de autoridades civiles, militares, judiciales, representantes del ámbito político y universitario.

La propuesta institucional del presidente de la República Italiana fue aprobada por el Claustro de Doctores el pasado mes de enero.

Según la USAL, la candidatura refleja valores compartidos entre la Universidad de Salamanca y el jefe del Estado italiano, como "el valor de la cultura, el papel del humanismo y la visión de Europa".

Este hecho, supone también, que España corresponde al gesto que ya tuvo la Universidad Federico II de Nápoles nombrando a Felipe VI doctor 'honoris causa' de la misma en diciembre del año 2024.

El catedrático emérito honorífico de Filología Italiana de la Universidad de Salamanca, Vicente González Martín, actuará como padrino en el acto solemne. El profesor defendió su candidatura al doctorado honoris causa "por sus vínculos culturales con nuestro país".

Entre los asistentes estará también el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien acudirá al acto junto a otros representantes institucionales.

Según la convocatoria remitida a los medios de comunicación, la llegada del monarca al Paraninfo está prevista a las 10:55 horas.

La Universidad de Salamanca ya se está encargando de coordinar el desarrollo del dispositivo del evento y la seguridad con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Local.

La investidura de Mattarella como Doctor Honoris Causa supone uno de los actos académicos más destacados del calendario institucional de la universidad y refuerza los vínculos históricos y culturales entre las dos naciones de tradición católica por excelencia: España e Italia, a través de la institución académica más antigua del país.