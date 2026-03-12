Salamanca a por el oro del kickboxing en Italia: Manuel García pelea por el título mundial

Los deportistas de Escuela Élite Salamanca, Manuel García y Jaime Lizana, afrontan una jornada decisiva en la Italian WAKO World Cup 2026, que se celebra estos días en Jesolo y reúne a algunos de los mejores competidores internacionales de kickboxing.

El salmantino Manuel García disputará directamente la final por el título en la categoría de 57 kilos, donde se medirá al actual campeón del mundo, Pygy Sylabov.

El otro miembro del equipo, Jaime Lizana, competirá en las semifinales con el objetivo de lograr el pase al combate por el oro en esta importante cita del calendario internacional.

Ambos luchadores representarán al club salmantino en un torneo que reúne a deportistas de numerosos países y que se ha consolidado como una de las competiciones más relevantes del circuito internacional de este deporte.

Desde Escuela Élite Salamanca afrontan la jornada con ilusión y ambición para intentar lograr un gran resultado en la Copa del Mundo, destacando el gran esfuerzo de los profesionales durante la preparación para esta competición.